香港夏日輕旅行輕鬆遨遊昂坪、大澳 2025台北旅展TTE「昂坪360」推門票買1送1

搭乘「昂坪360」，從纜車上可眺望香港國際機場、天壇大佛和大嶼山等景色。（昂坪360提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕香港人氣景點「昂坪360」全長5.7公里，是亞洲最長的雙纜索纜車系統，曾獲「世界十大最佳纜車」，來往於東涌與昂坪的旅程約20分鐘，坐在舒適的車廂內，沿途可眺望港珠澳大橋、香港國際機場、大嶼山及天壇大佛、昂坪高原等，360度海陸空美景盡收眼底。配合TTE台北旅展檔期，「昂坪360」推出買1送1的門票優惠，近期有計畫遊香港的旅人不妨把握這波限時優惠。

「昂坪360」繼標準車廂、水晶車廂後推出的全景纜車，整體視野開闊。（昂坪360提供）

「昂坪360」共有21部全景車廂，帶給遊客難忘的搭乘體驗。（昂坪360提供）

身為香港指標性的旅遊景點，「昂坪360」也不斷提升設施吸引遊客，繼標準車廂、水晶車廂（透明車廂底設計）後，昂坪360在2022年再推出由法國及意大利研製的「全景纜車」，車廂四面及底部均採用全透明強化玻璃，讓纜車內的視野景觀更開闊。據昂坪360表示，去年暑假與聖誕等旅遊高峰期，該型車廂平均使用率超過90%，因此，昂坪360新增11架全景纜車，使全景車廂總數增至21部，進一步提升乘客的乘坐體驗。

請繼續往下閱讀...

雄偉的天壇大佛是世界大2大露天青銅坐像，像身高達26.4公尺。（昂坪360提供）

結合搭乘昂坪360，還可搭配周邊旅遊景點變成一條豐富有趣的旅遊路線。從纜車終點的昂坪纜車站出發，可前往昂坪市集，這裡有懷舊港式飲食與傳統工藝，例如全新引進的人氣茶餐廳「華星冰室」及道地涼茶舖「寡佬茶」，讓旅人一嘗經典港味，還有配合季節及慶典的主題裝扮，都是拍網美照的亮點。邊散步邊玩，附近景點還有天壇大佛、寶蓮禪寺、心經簡林等；若從昂坪市集搭乘巴士，約15分鐘可到有「香港威尼斯」稱號的大澳，這是香港現今保存最完整的老漁村，運氣好時還可看到水上棚屋。

除了纜車體驗，昂坪360更推出多樣化的大嶼山行程，想自由遊覽可選擇「大澳通」套票。（昂坪360提供）

「昂坪360」推薦多元旅遊秘訣，想自由遊覽，可選擇「大澳通」套票；想深度探索，就參加「360大嶼山文化探索深度遊」導賞團。即將登場的「中華白海豚生態導賞團」與包含大澳文物酒店午餐的「文化探索導賞團」，將為旅程增添更多驚喜與亮點。此外，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）將於6月28日起，舉辦盛大的20週年奇妙派對，3大不能錯過的全新娛樂體驗，打造由日到夜的體驗，包括週年限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」、樂園開幕以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」和歷來最盛大的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，而米奇與好友和達菲與好友的20週年主題裝置，將於昂坪市集搶先亮相，讓大家拍照留念。

昂坪360在TTE台北旅展期間，推出來回標準纜車門票買1送1優惠。（昂坪360提供）

配合TTE台北旅展檔期，昂坪360也推出一波限時優惠，即日起至6月8日止，凡購買來回標準纜車門票，即享買1送1優惠，門票使用期限至10月31日；更能以優惠價，加購機場快線單程票（效期至6月30日止），提升轉乘便利性。此外，昂坪360也正籌備與航空公司合作，提供更完善的一站式旅遊體驗，包括凡持有香港快運航空登機證的旅客，即可享有「全景纜車」來回門票低至56折優惠，並加贈行李寄存服務，優惠銷售時間為5月21至7月11日 ，優惠適用時間為5月22至7月12日。更多相關訊息詳詢昂坪360官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法