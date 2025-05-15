自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

香港夏日輕旅行輕鬆遨遊昂坪、大澳 2025台北旅展TTE「昂坪360」推門票買1送1

2025/05/15 18:21

搭乘「昂坪360」，從纜車上可眺望香港國際機場、天壇大佛和大嶼山等景色。（昂坪360提供）搭乘「昂坪360」，從纜車上可眺望香港國際機場、天壇大佛和大嶼山等景色。（昂坪360提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕香港人氣景點「昂坪360」全長5.7公里，是亞洲最長的雙纜索纜車系統，曾獲「世界十大最佳纜車」，來往於東涌與昂坪的旅程約20分鐘，坐在舒適的車廂內，沿途可眺望港珠澳大橋、香港國際機場、大嶼山及天壇大佛、昂坪高原等，360度海陸空美景盡收眼底。配合TTE台北旅展檔期，「昂坪360」推出買1送1的門票優惠，近期有計畫遊香港的旅人不妨把握這波限時優惠。

「昂坪360」繼標準車廂、水晶車廂後推出的全景纜車，整體視野開闊。（昂坪360提供）「昂坪360」繼標準車廂、水晶車廂後推出的全景纜車，整體視野開闊。（昂坪360提供）

「昂坪360」共有21部全景車廂，帶給遊客難忘的搭乘體驗。（昂坪360提供）「昂坪360」共有21部全景車廂，帶給遊客難忘的搭乘體驗。（昂坪360提供）

身為香港指標性的旅遊景點，「昂坪360」也不斷提升設施吸引遊客，繼標準車廂、水晶車廂（透明車廂底設計）後，昂坪360在2022年再推出由法國及意大利研製的「全景纜車」，車廂四面及底部均採用全透明強化玻璃，讓纜車內的視野景觀更開闊。據昂坪360表示，去年暑假與聖誕等旅遊高峰期，該型車廂平均使用率超過90%，因此，昂坪360新增11架全景纜車，使全景車廂總數增至21部，進一步提升乘客的乘坐體驗。

雄偉的天壇大佛是世界大2大露天青銅坐像，像身高達26.4公尺。（昂坪360提供）雄偉的天壇大佛是世界大2大露天青銅坐像，像身高達26.4公尺。（昂坪360提供）

結合搭乘昂坪360，還可搭配周邊旅遊景點變成一條豐富有趣的旅遊路線。從纜車終點的昂坪纜車站出發，可前往昂坪市集，這裡有懷舊港式飲食與傳統工藝，例如全新引進的人氣茶餐廳「華星冰室」及道地涼茶舖「寡佬茶」，讓旅人一嘗經典港味，還有配合季節及慶典的主題裝扮，都是拍網美照的亮點。邊散步邊玩，附近景點還有天壇大佛、寶蓮禪寺、心經簡林等；若從昂坪市集搭乘巴士，約15分鐘可到有「香港威尼斯」稱號的大澳，這是香港現今保存最完整的老漁村，運氣好時還可看到水上棚屋。

除了纜車體驗，昂坪360更推出多樣化的大嶼山行程，想自由遊覽可選擇「大澳通」套票。（昂坪360提供）除了纜車體驗，昂坪360更推出多樣化的大嶼山行程，想自由遊覽可選擇「大澳通」套票。（昂坪360提供）

「昂坪360」推薦多元旅遊秘訣，想自由遊覽，可選擇「大澳通」套票；想深度探索，就參加「360大嶼山文化探索深度遊」導賞團。即將登場的「中華白海豚生態導賞團」與包含大澳文物酒店午餐的「文化探索導賞團」，將為旅程增添更多驚喜與亮點。此外，香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）將於6月28日起，舉辦盛大的20週年奇妙派對，3大不能錯過的全新娛樂體驗，打造由日到夜的體驗，包括週年限定城堡演出「迪士尼好友Live：城堡派對」、樂園開幕以來最大型的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」和歷來最盛大的夜間匯演「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，而米奇與好友和達菲與好友的20週年主題裝置，將於昂坪市集搶先亮相，讓大家拍照留念。

昂坪360在TTE台北旅展期間，推出來回標準纜車門票買1送1優惠。（昂坪360提供）昂坪360在TTE台北旅展期間，推出來回標準纜車門票買1送1優惠。（昂坪360提供）

配合TTE台北旅展檔期，昂坪360也推出一波限時優惠，即日起至6月8日止，凡購買來回標準纜車門票，即享買1送1優惠，門票使用期限至10月31日；更能以優惠價，加購機場快線單程票（效期至6月30日止），提升轉乘便利性。此外，昂坪360也正籌備與航空公司合作，提供更完善的一站式旅遊體驗，包括凡持有香港快運航空登機證的旅客，即可享有「全景纜車」來回門票低至56折優惠，並加贈行李寄存服務，優惠銷售時間為5月21至7月11日 ，優惠適用時間為5月22至7月12日。更多相關訊息詳詢昂坪360官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應