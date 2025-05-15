高雄15所偏鄉學校攜手演出歌舞劇 「小太陽的奇幻之旅」5/31衛武營登場

集結高雄15所偏鄉學校演出的歌舞劇「雲端悅音Ⅴ-小太陽的奇幻之旅」，5月31日將在衛武營國家戲劇院盛大演出。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕為偏鄉學生圓舞台夢，集結高雄溝坪、三埤、興達、美濃、六龜、杉林、新庄、內門、多納、維新、廣興、新發、上平、新港國小與巴楠花部落中小學等15所偏鄉學校演出的歌舞劇「雲端悅音Ⅴ-小太陽的奇幻之旅」，5月31日將在衛武營國家戲劇院盛大演出，展現學童的音樂學習成果。

聲樂家黃久娟12年來致力促成偏鄉學生音樂夢，讓學童的音樂演習成果，也能躍上舞台被看見。（高雄市教育局提供）

「雲端悅音」是聲樂家黃久娟12年來致力促成的偏鄉學生音樂夢。黃久娟教授是高師大藝術學院退休院長，始終秉持著一顆炙熱且無私奉獻的心，堅持將音樂教育的資源帶進偏鄉。多年來，透過高藝苑樂集團長期挹注經費，每學期支持烏克麗麗課程的發展，並邀請陳夆碩老師進行教學，同時提供孩子們免費樂器，大幅減輕學校推動音樂社團的負擔。

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15所偏鄉小學即將躍上衛武營國家藝術殿堂，演出鼓獅、傀儡戲、烏克麗麗等成果。（高雄市教育局提供）

黃久娟總是駕著一台年邁老舊的汽車，穿梭於山間與海線等學校之間，即使從自家開車到六龜區寶來國小單程要85公里、來回耗時5小時以上，也堅持要親身走訪每一所學校，關心孩子們的學習狀況與心情，足跡從從六龜新威、六龜、新發到寶來，甚至遠至茂林多納國小，不斷用熱情點燃偏鄉孩子心中的音樂火種，要讓他們有機會站上大舞台，累積屬於自己的成功經驗。

黃久娟一路走來，從2014年把音樂藝術下鄉資源帶進高雄與屏東地區小校，2016年把資源重心放在高雄市偏鄉小校，2018年首屆「來自雲端的悅音」７校聯演在大東文化藝術中心展開，2019年第2屆「雲端悅音－極地山林」增至9校參與，2020年第3屆「雲端悅音Ш－山中奇緣」則有12校及愛分享樂團共同登台。到2023年第4屆「雲端悅音Ⅳ－夢迴心鄉」及2025年第5屆「雲端悅音Ⅴ-小太陽的奇幻之旅」已擴大至 15所學校，並將首度邁向國家級的劇院出。

15所偏鄉小學即將躍上衛武營國家藝術殿堂，演出鼓獅、傀儡戲、烏克麗麗等成果。（高雄市教育局提供）

黃久娟表示，能看到孩子喜悅的笑容與沉浸在音樂演出的自信，心中就會有一股感動與欣慰，能堅持走到現在，也是孩子們的成長與改變讓她深深覺得把音樂教育資源帶進偏鄉，是一件值得堅持與持續的事，期待這些小小太陽都能綻放光芒，點亮屬於自己人生的光芒。

「雲端悅音Ⅴ-小太陽的奇幻之旅」5月31日下午3點將在衛武營戲劇院展現兒童舞劇夢想與愛交織出的奇幻旅程，今年是由高雄市十大傑出市民傳馨會的成員與澄清湖扶輪社等社會賢達出錢出力，讓偏鄉小朋友的能力得以被看現且夢想得以實現。

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