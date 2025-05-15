衛武營推出英國國家芭蕾舞團✕阿喀郎・汗《吉賽兒》 重塑古典4大芭蕾舞劇經典

衛武營國家藝術文化中心推出英國國家芭蕾舞團✕阿喀郎・汗《吉賽兒》，重塑古典四大芭蕾舞劇經典。（衛武營提供）



〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心將於5月16至18日推出由現今舞壇最會講故事的編舞家阿喀郎・汗攜手英國國家芭蕾舞團，融合印度卡達克與現代舞，重塑古典四大芭蕾舞劇經典《吉賽兒》，以當代視角進行解構，挑戰社會不公為主題，並注入女性堅韌與覺醒力量，更詮釋用寬恕祭奠愛情。

藝術總監簡文彬表示，衛武營支持國內芭蕾舞發展，近年推出「遇見胡桃鉗女孩三部曲」計畫，持續引介國際頂尖芭蕾作品如《吉賽兒》，讓國內觀眾欣賞當今世界芭蕾舞界潮流佳作，希望藉此喚起民眾對芭蕾舞關注，並開展國內芭蕾舞視野，讓這門極致的肢體藝術深耕壯大。

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（左起）舞者 艾瑪．霍斯、英國國家芭蕾舞團藝術總監亞倫．沃特金、衛武營藝術總監簡文彬、舞者高橋絵里奈、舞者詹姆斯．斯特里特。（衛武營提供）

《吉賽兒》原著創作靈感源於德國傳說，農村少女吉賽兒愛上逃婚隱身為農民的貴族阿爾博特，吉賽兒獲悉真相後因極度哀傷而殞命，被森林中幽魂女王要求加入陣營，在夜裡誘惑年輕男子狂舞致死，直到阿爾博特來到森林，吉賽兒不忍傷害摯愛告知真相，黎明後阿爾伯特逃過一劫，卻也就此和吉賽兒永別。

阿喀郎・汗以當代視角進行解構，從19世紀農村轉變為工業革命時期紡織廠，呼應舞團所在英國過往，及編舞家祖國孟加拉仍有諸多血汗成衣工廠的現今，吉賽兒成了紡織廠流浪移工一員，和上流階層偽裝為移工的阿爾伯特展開情感拉扯，讓原著從浪漫愛情蛻變為直面資本壓迫的現代寓言，更有別於大多數神話與歷史由男性主導，將吉賽兒注入女性堅韌與覺醒力量，成為對抗壓迫制度與暴力象徵的現代女英雄。

製作群由奧斯卡金像獎得主葉錦添操刀視覺與服裝，配樂由文森佐・拉馬格納改編原創阿道夫．亞當音樂，馬克・韓德森充滿氛圍燈光設計，打造1座受到詛咒工廠和隱匿暗處復仇幽魂。作品大膽破格手法，仍保留《吉賽兒》精髓並賦予當代意義，如下半場全場舞者硬鞋腳尖舞步，展現幽魂輕盈與飄動感，是傳統芭蕾硬鞋足尖舞的重要代表場景。

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