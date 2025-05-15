滿足兩種度假型態 「舞動美好假期」聯賣優惠34折

台北美福大飯店今夏攜手宜蘭綠舞國際觀光飯店，推出「舞動美好假期」2泊4食專案。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕規畫度假行程時，有時想沉浸大都會風情、有時想徜徉大自然，台北美福大飯店今夏攜手宜蘭綠舞國際觀光飯店推出「舞動美好假期」2泊4食專案，總價值超過4萬元的聯賣住宿，可入住雙飯店價值超過萬元的頂級客房、精選早餐及下午茶等餐食，還可享綠舞飯店的經典浴衣體驗，於日式庭園拍照留念，跟著專業指導體驗手作和菓子及抹茶品茗等活動，5月15日起至9月30日限時優惠約34折，兩間飯店住宿日期於優惠期間內可分開預訂，消費者於首間飯店退房時，將提供另一間飯店住宿券，讓旅人可以雙城輕旅，擁抱蘭陽恬靜、漫遊城市舒活，一次滿足兩種旅遊需求。

「舞動美好假期」1晚可平日入住台北美福大飯店行政客房。（台北美福大飯店提供）

預訂專案每房提供彩匯自助餐廳早餐及擁有中西日式料理及泰印美饌的下午茶餐。（台北美福大飯店提供）

強強聯手的「舞動美好假期」2泊4食專案，1晚可平日入住位於大直的台北美福大飯店行政客房，15坪寬敞空間配有大理石浴室、獨立浴缸及德國Hansgrohe可調式淋浴柱與走入式更衣室等，大片落地窗景，搭配免費的Minibar飲品點心，愜意享受卓越五星客房設施。預訂專案每房提供彩匯自助餐廳早餐及擁有中西日式料理及泰印美饌的下午茶餐，悠閒午後品嘗美福嚴選的現切牛排、香濃牛肉麵及海陸鮮食與人氣繽紛甜點等餐點。還可至斥資千萬打造的三溫暖、健身房及戶外恆溫泳池紓壓放鬆，親子出遊可至兒童遊戲室盡情遊玩。住宿期間走訪鄰近的大直美麗華百樂園，搭乘摩天輪眺望台北之美，或至劍南山、美堤公園感受城市裡的自然風情，亦可搭乘便利的大眾捷運參觀美術館、天文館等景點，來趟知性藝文之旅。更多相關訊息洽詢電話：02-77223399，或詳詢台北美福大飯店官網。

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預訂專案可品嘗擼貓主題雙人下午茶，與可愛貓咪共度悠閒時光。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

預訂「舞動美好假期」，綠舞國際觀光飯店提供11坪玥山景雙人客房1晚。（宜蘭綠舞國際觀光飯店提供）

雙飯店聯賣，食宿雙享受，除了台北美福的美食與住宿，位於宜蘭的綠舞國際觀光飯店提供11坪玥山景雙人客房1晚，房客可在蝶舞咖啡廳享用精緻雙人早餐與夜間宵夜，午後則能漫步至園區人氣咖啡品牌「黑RuRu Café」或「Rulala Sweets」，品嘗擼貓主題雙人下午茶，與可愛貓咪共度悠閒時光，療癒指數百分百。而且預訂專案即贈送體驗活動，包含經典浴衣或大正浪漫變裝體驗，穿上日式服飾漫步於5.7公頃的日式主題園區，彷彿置身京都街景，處處都是打卡熱點。每房兩位旅客還可參加3選1文化體驗，從和菓子手作、抹茶體驗到植栽手作，結合視覺與味覺的五感體驗，讓假期不只放鬆，更充滿文化深度。於平日週一至週四入住再享雙重好禮，每房提供一位12歲以下孩童免費入住，含早餐及宵夜，以及免費升等至綻海景雙人房1晚（依當日房況安排）。更多相關訊息洽詢電話：03-9603808，或詳詢綠舞國際觀光飯店官網。

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