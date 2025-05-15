福容春季線上旅展開賣 住宿券下殺1.8折、福容家會員再抽住宿券

福容春季線上旅展即日起至6月2日開賣，圖為福容淡水漁碼店。（福容大飯店提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕迎接暑假旅遊人潮，福容大飯店春季線上旅展即日起開賣，5月15至6月2日推出超人氣「聯合住宿券」買10送1，福容家會員限定優惠買15送2，美食控必搶的「美食通用券」買10送2，持券可享雙人5道式套餐。線上購買電子票券皆可轉贈，多人分享彈性使用。此外，福容家會員只要購買成套商品，於5月15至6月16日期間，憑發票登錄福容家APP即可參加抽獎，有機會獲得環島任你遊住宿券等多項大禮，旅展期間免費加入福容家會員再抽聯合住宿券。

嘉義福容voco酒店入住豪華客房，3天2夜使用3張住宿券，相當於打1.8折。（福容大飯店提供）

福容大飯店表示，集團共集結全台18家分店提供消費者任選入住，不論是城市海景、陽光沙灘或是山林海岸，都能一站式滿足。本次最大亮點為入住嘉義福容voco酒店豪華客房，3天2夜使用3張住宿券，相當於打1.8折，非超划算。而且，現在只要使用1張券，即可入住福容花蓮店最美海景房，館內無邊際泳池，遠眺海天一色，是放鬆身心的最佳方式。4人入住福容徠旅墾丁，每人花費不到800元，出飯店即是熱鬧的墾丁大街，10分鐘車程至墾丁國家森林遊樂區，偶爾還能幸運看見梅花鹿蹤跡。

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夏日至麗寶渡假區玩水，在全台最大水樂園「馬拉灣」暢涼一下。（福容大飯店提供）

而離市區只要40分鐘車程的福容淡水漁碼店，使用2張入住海景豪華客房，還能欣賞絕美夕陽，享受黃金美人湯。迎接不一樣的清涼夏日，就來麗寶渡假區玩水、逛outlet、享美食，麗寶福容店推出加碼優惠，使用3張住宿券即可入住3天2夜（7、8月、農曆春節不適用）。還有，今年福隆國際沙雕藝術季自5月24至9月30日止，白天看超酷迪士尼沙雕、玩SUP獨木舟，晚上體驗全台唯一海洋溫泉，3天2夜使用3張住宿券，平均一晚不到5,000元。

麗寶福容店現在推出加碼優惠，使用3張住宿券即可入住3天2夜。（福容大飯店提供）

想吃遍星級美食，福容美食通用券買6張送1張、買10張送2張，福粵樓雙人5道式套餐、順園日式料理或是田園自助餐，都能自由搭配使用，是親友聚餐、情侶約會極佳選擇。旅展期間，福容家會員推出3重優惠活動，新朋友、老會員統統有機會帶走住宿券，好康1.凡活動期間加入福容家會員，即可免費獲得JetFi mobile 1GB eSIM網卡，再享抽福容聯合住宿券機會；好康2.推薦3位以上新會員加入，即可參加抽獎；好康3.春季線上旅展購買成套福容聯合住宿券或美食通用券買10送2，憑發票登錄APP參加抽獎，備有萬元好禮。更多相關內容詳詢福容春季線上旅展官網。

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