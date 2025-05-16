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「波蘭爵士之夜」明晚免費登場 黑鮪魚季邀樂迷徜徉音樂海

2025/05/16 08:45

One Voice樂團將在爵士之夜帶來膾炙人口的西洋歌曲。（圖由屏東縣政府提供）One Voice樂團將在爵士之夜帶來膾炙人口的西洋歌曲。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼，系列活動「波蘭爵士之夜」將於明天（17日）晚間7點半在位東港鎮的屏縣王船文化館登場，由波蘭和美國樂手組成的One Voice樂團帶來膾炙人口的西洋歌曲，免費入場，縣府歡迎民眾一起來享受在爵士樂海中搖擺的浪漫之夜。

One Voice樂團將在17日晚間的爵士之夜帶來膾炙人口歌曲。（圖由屏東縣政府提供）One Voice樂團將在17日晚間的爵士之夜帶來膾炙人口歌曲。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示，縣府與波蘭台北辦事處聯手安排「波蘭爵士之夜」，透過音樂深化國際交流，由波蘭的薩克斯風演奏家暨製作人Sylwester Ostrowski及美國靈魂樂歌唱才女Dorrey Lin Lyles領軍的國際樂團，共同展演悠揚動人的爵士樂聲，帶領樂迷優游跨越國界、充滿人文溫度的音樂海洋。

One Voice為4人樂團，樂團曲風以美國傳統爵士樂（Jazz）為根基，演出曲目除了有樂團同名單曲「One Voice」，另有 「I Put Spell on You」、「Stand by Me」、「Let’s Have A Party」和「Amazing Grace」等，讓聽眾一飽耳福之餘，也能琅琅上口。

傳播處表示，黑鮪魚文化觀光季匯聚多元的音樂盛宴，明天（5月17日）除了有爵士之夜，在琉球鄉還有「琉住你音樂會」，接續在6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」，以及6月21日壓軸活動「經典之夜」，活動多樣，精彩不間斷，歡迎全國民眾跟著黑鮪魚文化觀光季玩遍屏東。

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