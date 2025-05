「波蘭爵士之夜」明晚免費登場 黑鮪魚季邀樂迷徜徉音樂海

One Voice樂團將在爵士之夜帶來膾炙人口的西洋歌曲。(圖由屏東縣政府提供)

〔記者羅欣貞/屏東報導〕屏東黑鮪魚文化觀光季熱鬧開鑼,系列活動「波蘭爵士之夜」將於明天(17日)晚間7點半在位東港鎮的屏縣王船文化館登場,由波蘭和美國樂手組成的One Voice樂團帶來膾炙人口的西洋歌曲,免費入場,縣府歡迎民眾一起來享受在爵士樂海中搖擺的浪漫之夜。

One Voice樂團將在17日晚間的爵士之夜帶來膾炙人口歌曲。(圖由屏東縣政府提供)

屏東縣政府傳播暨國際事務處表示,縣府與波蘭台北辦事處聯手安排「波蘭爵士之夜」,透過音樂深化國際交流,由波蘭的薩克斯風演奏家暨製作人Sylwester Ostrowski及美國靈魂樂歌唱才女Dorrey Lin Lyles領軍的國際樂團,共同展演悠揚動人的爵士樂聲,帶領樂迷優游跨越國界、充滿人文溫度的音樂海洋。

請繼續往下閱讀...

One Voice為4人樂團,樂團曲風以美國傳統爵士樂(Jazz)為根基,演出曲目除了有樂團同名單曲「One Voice」,另有 「I Put Spell on You」、「Stand by Me」、「Let’s Have A Party」和「Amazing Grace」等,讓聽眾一飽耳福之餘,也能琅琅上口。

傳播處表示,黑鮪魚文化觀光季匯聚多元的音樂盛宴,明天(5月17日)除了有爵士之夜,在琉球鄉還有「琉住你音樂會」,接續在6月14、15日於大鵬灣國際休閒特區登場的「大鮪市集」,以及6月21日壓軸活動「經典之夜」,活動多樣,精彩不間斷,歡迎全國民眾跟著黑鮪魚文化觀光季玩遍屏東。

☆藝文新聞不漏接,按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息,請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法