國台圖「原民之眼」繪本再現原民旅日圖像

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台灣圖書館24日將於舉辦「陽明山中山樓全學齡藝術饗宴活動」，打造中山樓成為青年學子共響、共享與共嚮的創生基地，安排豐富多元的學習體驗活動，其中將展出「原民之眼：19世紀首批原住民日本遊歷」互動攤位，國台圖將提供珍貴館藏改編繪本，與學生分享認識早期台灣原住民族的歷史故事。

國台圖典藏多種17世紀以來珍貴史料，其中不乏有關台灣原住民族歷史的紀錄，國台圖於2023年將1897年首批前往日本遊歷的原住民族代表的旅行紀錄「蕃人觀光日誌」重新解讀出版，並於去年將其改編為適合國小中、高年級學生閱讀的繪本「原民之眼：19世紀首批原住民日本遊歷」。

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書中描述日治時期10位來自各地、一同前往日本參訪的原住民族頭目們，先後參觀造船廠、博物館、劇場、練兵場等地，並搭乘火車前往日本各地，最後返回台灣的經歷。

國台圖以活潑生動、色彩豐富的圖像向民眾介紹這段歷史，也希望這本繪本能作為教師從事本土教育及校訂課程的補充學習素材，並因應國內外台灣學研究與教學需要，讓繪本發揮文化創生、持續利用的學習資源。

國台圖表示，今年的陽明山中山樓全學齡藝術饗宴活動，除能認識這段珍貴的歷史故事外，更能透過手作方式，拼出原住民族頭目們旅途圖像，進一步認識台灣原住民族歷史與多元文化面貌。

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