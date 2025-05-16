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宜縣史雲湖涼亭修復 文化局：尚缺史料佐證

2025/05/16 13:57

宜蘭縣首任民選縣長盧纘祥故宅與屋前池塘是縣定古蹟，景色相當漂亮。（民眾提供）宜蘭縣首任民選縣長盧纘祥故宅與屋前池塘是縣定古蹟，景色相當漂亮。（民眾提供）

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮盧纘祥故宅前池塘是縣定古蹟，池塘曾有木造涼亭與橋梁，縣議員賴良洲爭取復舊重建，帶動地方觀光。宜縣文化局表示，文資委員很重視材料與工法，但目前只有一張照片，還需要更多文獻與史料佐證。不過，整個盧宅與史雲湖修復工程已完成規畫，經費約5000萬，文化局已提案向中央爭取。

宜蘭頭城盧宅前池塘，曾有涼亭和橋梁設施，議員希望復舊重建。（資料照，宜蘭縣史館提供））宜蘭頭城盧宅前池塘，曾有涼亭和橋梁設施，議員希望復舊重建。（資料照，宜蘭縣史館提供））

盧纘祥是宜蘭縣第一任民選縣長，其頭城故宅與屋前池塘（簡稱盧宅前池塘，民間又稱史雲湖）被登錄為縣定古蹟。據研究推論，盧宅前池塘前身應是頭圍港內港，1920年代遇山洪爆發，內港及河道被埋沒，後經盧纘祥闢建成「舟遊式」庭園。史雲湖中有兩小島，經丁字狀木橋與岸邊相連，島上各有1座涼亭，但因年久失修，現不復存在。

頭城盧宅前池塘，以前兩座橋梁位置的現況。（民眾提供）頭城盧宅前池塘，以前兩座橋梁位置的現況。（民眾提供）

縣議員賴良洲今在議會質詢，史雲湖是有歷史的地方，是盧纘祥故居，也是頭城地標，對觀光發展非常有幫助，尤其是湖中兩座涼亭，當年是盧纘祥吟詩作對的地方，有文化、文學意義，頭城人對這景點非常重視，希望能復舊重建，但拖了這麼多年都沒有動靜，縣府到底有何困難？預算執行是不是有什麼問題，希望文化局加強進行，完成地方願望。

宜縣文化局長黃伴書指出，盧宅與史雲湖修復設計經費374萬，經費執行沒有問題，文化局也完成盧宅與史雲湖修復工程規畫，經費約5000萬，已在4月30日提送中央爭取，但現在文資委員有要求，如果要修復，所有東西都要經過文資委員審議通過，而且為避免失真，需要更多史料文獻輔助考證，有關涼亭部分，目前就缺這一塊，其他修復設計都沒問題。

黃伴書說，文資委員很在意工法、材料，但目前渟亭只有一張模湖的照片，文化局會繼續努力尋找相關文獻史料，也希望地方如果有，可以提供給文資委員佐證，讓修復設計可以更完善。

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