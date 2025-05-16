藝人涉統戰言論惹議 文化部籲勿傷害台灣主權

近日多名台灣藝人爭相表態支持中國統戰言論惹議，文化部今日發表聲明呼籲勿傷害台灣主權。（翻攝自微博）

〔記者董柏廷／台北報導〕針對近日部分台灣藝人配合中國在敏感時機轉發統戰言論，引發社會高度關注，文化部今（16）日發布聲明回應表示，尊重藝人創作自由與市場選擇，但也提醒藝人應避免成為傷害台灣主權、國家安全及社會信任的工具。適逢520總統就職週年，文化部強調將與陸委會等部會密切關注相關動態，並釐清是否涉及違反《兩岸人民關係條例》相關規定。

文化部指出，近年，中國經常利用特定時機，發表傷害台灣主權的統戰言論，部分在中國發展的藝人可能妥協於中國官方要求，或考量中國市場等因素，主動或被動轉發相關言論。針對此類行為，總統賴清德於3月中國家高層安全會議後，已提出17項因應策略。文化部隨即因應策略中有關影藝人員部分，研擬「台灣赴中藝人應注意事項」補充建議，以及提醒藝人避免可能觸犯《兩岸人民關係條例》33-1條各項規定指引，供陸委會參考使用。

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同時，文化部亦與陸委會等部會持續合作，研議可能涉及違反33-1條的具體樣態及處置方式，期盼保護台灣藝人赴中發展能保有不受中國利誘、脅迫做出可能傷害台灣主權，甚至觸法的行為。

文化部表示，520將至，中國極有可能再採取相關行動。文化部提醒，台灣藝人應避免配合中國官方、政治人物等涉及政治性內容的合作行為或統戰等相關言論。對於相關作為，文化部將與陸委會等機關密切關注及搜集資訊。

文化部強調，自由、多元的創作環境是台灣最珍貴的價值，台灣政府及人民也始終以包容的態度支持、尊重藝人選擇發展市場，但這樣的包容，不該反過頭來成為傷害台灣主權及人民的利器。文化部表示，陸委會對於所主管《兩岸人民關係條例》33-1條相關行為有清楚定義，配合中國政治性機關團體轉發主張等均有可能違法，對於確實違反《兩岸人民關係條例》的相關作為，基於維護台灣自由、民主立場，需要進一步了解並處理。

文化部也表示深刻理解，輔導、支持台灣藝文及影視產業發展才是做為文化主管機關最為核心的工作。因此，文化部也將依據總統賴清德提出17項國安因應策略中，持續研擬、推動提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導及獎勵國內影視及文創產業，深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，以維護台灣主體性。期盼讓台灣藝文工作者、藝人不再需要為了市場，被迫進行表態及做出傷害台灣的行為。

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