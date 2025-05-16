楊梅分局警察宿舍群年久失修 桃市將修復再利用

桃市府今天舉辦開工祈福暨施工說明會，祈求工程順利圓滿。（記者黃政嘉攝）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市歷史建築楊梅分局警察宿舍群達120年，因無人使用年久失修，市府爭取7022萬元經費，5月開始進行修復與再利用工程，預計後年1月完工，修復後將活化再利用，以藝文、社區交流、教育傳承及客家美食文化為定位，推動客家文化學習體驗，市府今天舉辦開工祈福暨施工說明會，祈求工程順利圓滿。

桃園市歷史建築楊梅分局警察宿舍群達120年歷史，年久失修，市府5月開始進行修復與再利用工程，後年1月完工。（記者黃政嘉攝）

楊梅分局警察宿舍群建於1905年，為日本時期楊梅壢支廳的2幢4連棟日式官舍，戰後由楊梅警分局接收，作警察宿舍，50年代另興建1棟雙拼磚造獨棟建築，形成ㄇ字型建築，建物佔地約194坪，2017年登錄為歷史建築，作為楊梅在地百年歷史見證，隨住戶陸續搬離，在無人使用維護，以及颱風、地震等因素日漸毀損下，今年2月完成修復工程規畫設計、3月完成工程發包，計畫總經費7022萬元，5月開工。

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純木構的日式宿舍年久失修，屋頂將以日式黑瓦鋪回。（記者黃政嘉攝）

規畫設計、監造修復與再利用工程的果相建築師事務所建築師江宗霖表示，此案修復重點為兩幢純木構的日式宿舍，因年久失修加上部分經過修改，因此將依原樣修復，修舊如舊，屋頂以日式黑瓦鋪回，而50年代的磚造獨棟屋頂將以水泥瓦修復。

果相建築師事務所建築師江宗霖說明修復工程。（記者黃政嘉攝）

市長張善政表示，楊梅分局警察宿舍群已120年歷史，基於對歷史負責、文化保存的立場，還是要修復回來，包括市議會的支持，爭取到逾7000萬預算，得以開工，2年後煥然一新，楊梅地區很多具客家文化的歷史景點，都要一個個恢復、串聯起來，讓民眾鄉親可以過來走走。

50年代的磚造獨棟內部空間現狀。（記者黃政嘉攝）

文化局指出，宿舍群修復後，將結合楊梅故事園區，作為推動客家文化學習體驗、教育傳承之場域，同時在地理位置上，也作為楊梅國中小文教學區及楊梅車站周邊商圈資源共享之核心節點，發揮歷史建築保存及活化再利用之功能，以落實文化資產保存目的。

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