國圖動物書寫國際會議 探討台灣1960年代養鳥熱潮

台灣1960年代有金絲雀熱潮，國圖舉辦「東亞古典與當代文化中的動物書寫」國際會議，我國與美國、日本、新加坡等國17位學者發表專論。（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕國家圖書館今（16）日舉辦「東亞古典與當代文化中的動物書寫」國際會議，我國與美國、日本、新加坡等國17位學者發表專論，長期研究動物倫理的中央研究院人社中心教授錢永祥擔任專題人，下午議程聚焦在跨文化比較，具體以戰後前現代動物園的探索、歐洲殖民觀念下的亞洲自然史研究，以及台灣1960年代的金絲雀熱潮，展現動物與文化觀念、學術研究與政治、社會、經濟的連結。

依國家文化記憶庫說明，台灣於1960年代因進口商炒作，興起飼養十姊妹、金絲雀、文鳥等熱潮，高峰時期不僅為養鳥事業開闢雜誌專欄、甚至在廣播電台夜間新聞時段後播報鳥價，鳥類寵物產業因此生意興隆，爭相繁殖因而導致生產過剩。

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國圖館長兼漢學研究中心主任王涵青表示，漢學研究中心自1981年成立，今年9月即邁入第45年，去（113）年「漢學研究」編輯委員會建議，以動物研究為題，規畫今年度期刊專輯與學術研討會，國圖也在今年台北國際書展推出「翻閱經典、動見奇幻」展覽，透過古籍數位加值方式，讓古代動物文學的圖像在現代重現。

籌備委員廖肇亨與李鑑慧表示，日本與歐美國家在宗教研究、自然史、博物學領域，動物史研究已是蔚然成風、成果斐然，但在東亞古典文化研究領域，仍然是值得拓展的方向。

國際會議昨日和今日舉行，首場主題聚焦於佛教與宋代文化，探討包括禪宗公案中犬貓的譬喻、佛教中動物骨骼的使用，以及宋代「蚌蛤」的書寫；第2場轉向探討動物、文學與信仰之關係，各家研究包括剖析「周易」中狐狸意象的演變、圖像在動物書寫研究中的作用，以及宋人與野生動物精怪的情感關係。

圓桌論壇則邀請長期投入動物史研究的黃宗潔、鄭麗榕、戴麗娟、陳恒安、李鑑慧等5位教授，分就台灣本土與國際動物史、自然史等領域的研究趨勢、變動性與同道進行分享與反思；學者亦聚焦於佛教信仰中的動物與神鬼動物形貌，包括護童信仰中夜叉動物形象的轉變，以及透過文獻文集中的鳥類博物學觀察，另藉由明代「西遊記」、清代筆記小說「說鈴」，歷代虎變化故事探究動物書寫。

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