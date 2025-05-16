新營藝術季入校工作坊 150位學童到處跳舞

2025新營藝術季首度規劃「入校工作坊」，新營區新生、新興、新橋國小共150位學童在教室、在操場跳舞，探索身體的可能性，每個角落都有可能成為一處舞台。（南市文化局提供）

〔記者王涵平／台南報導〕2025新營藝術季首度規畫「入校工作坊」，新營區新生、新興、新橋國小共150位學童在教室、在操場，探索身體的可能性，每個角落都有可能成為一處舞台。

新營藝術季《水水三重奏》推出一系列豐富的全齡參與工作坊，策展人李尹櫻首度規畫「入校工作坊」舞蹈體驗課程，以循序漸進的引導方式，希望傳達舞蹈並非遙不可及的，在哪裡都可以跳舞。

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2025新營藝術季首度規畫「入校工作坊」，新營區新生、新興、新橋國小共150位學童在教室、在操場跳舞，探索身體的可能性，每個角落都有可能成為一處舞台。（南市文化局提供）

李尹櫻表示，「入校工作坊」特別規劃讓學童們透過簡單易懂的遊戲動作，強調節奏感、想像力與群體互動，在模仿與即興中培養學童們對動作的理解與創造意識。並藉由專業舞者的即席示範演出，讓學童親身體驗舞蹈誕生的過程，進而理解每個動作背後的身體表達意義，期望開啟孩子們對身體的感知與創造想像。

文化局指出，透過策展人以藝術入校的實際行動，為地方種下創作力與感知力的種子，擴散水水的藝術漣漪。「入校工作坊」引導學童們從身體作為起點，藉著遊戲與感官探索出發，學習如何用律動表達情感、用肢體呈現故事，進而鼓勵學童們挖掘「跳舞」的日常可能性。

此外，策展團隊微光製造攜手阮劇團，融合「青銀共創」的方式，安排銀齡與青少年課程的學員們，參與共創發展與協作排練。5月25日下午2點30分將在新營文化中心演藝廳發表《三重奏派對》限定演出，歡迎有興趣的民眾自由入場觀賞。2025新營藝術季相關活動持續到6月14日，更多內容歡迎上新營文化中心官網查詢https://xinying-culture.tainan.gov.tw/

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