澎湖故宮國寶首度跨海展出 澎湖生活博物館揭開神祕面紗

故宮國寶跨海抵澎，在澎湖生活博物展出。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「故宮國寶出遊去」首度跨海啟航，由澎湖縣政府與國立故宮博物院共同籌劃的「大航海時代的海上明珠-故宮國寶聚澎湖」特展，今（16）日在澎湖生活博物館舉行開幕儀式，揭開國寶神祕面紗，也成為今年花火節期間，澎湖化石館潘氏澎湖鱷、澎湖生活博物館故宮國寶，都是抵澎必選的參觀景點。

開幕儀式由澎湖縣長陳光復率縣府團隊，國立故宮博物院則由院長蕭宗煌率領團隊抵澎。出席貴賓澎湖縣議會秘書長鄭嘉薇與議員、協助特展文物運輸的立榮航空公司及參與特展合作文創商品開發的在地廠商等。開幕式由琦琦兒童舞蹈團表演揭開序幕，場面熱鬧盛大。

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肉形石是此次故宮國寶澎湖展重點，外型栩栩如生。（記者劉禹慶攝）

陳光復表示，澎湖自古以來便是連通東亞的航運樞紐，此次特展邀請故宮人氣文物〈清 肉形石〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉與〈清 乾隆 右旋白螺〉等15件故宮精選院藏，並與13件澎湖典藏文物並肩展出，彼此輝映，對話交融。

蕭宗煌院長表示，在故宮博物院即將迎來百年院慶之際，隆重推出這次特展，是「故宮國寶出遊去」計畫中首次渡過海洋展出院藏國寶文物的盛事。特別感謝澎湖縣政府陳光復縣長的高度重視與遠見，林皆興副縣長的協調，文化局長陳鈺雲和其專業團隊的投入，以及工商業發展投資策進會張豪澤總幹事促成文創連結，讓展場設計、導覽推廣充滿創意與溫度。「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，展期自5月17日至8月17日。

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