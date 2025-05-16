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竹縣縣史館「乙未中的竹塹」特展開幕 首展出姜紹祖抗日歌、題辭石楹柱

2025/05/16 17:41

今年是1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，今（16）日上午於新竹縣縣史館開幕。（記者廖雪茹攝）今年是1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，今（16）日上午於新竹縣縣史館開幕。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕今年是1895台灣乙未戰役130週年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，今（16）日上午於新竹縣縣史館開幕，首度展出「姜紹祖抗日歌」和「姜紹祖題辭石楹柱」，姜紹祖的後代家屬也到場參與，第25屆客家新曲獎第1名歌手何芸娜演唱〈花樹下〉，以客語詮釋過去美好事物消逝的感嘆。

今年是1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，縣長楊文科（左2起3人）、姜紹祖的嫡曾孫姜文滉、隆聖宮管委會主委楊文瑞邀請民眾前來觀展。（記者廖雪茹攝）今年是1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理「乙未中的竹塹」巡迴展，縣長楊文科（左2起3人）、姜紹祖的嫡曾孫姜文滉、隆聖宮管委會主委楊文瑞邀請民眾前來觀展。（記者廖雪茹攝）

姜紹祖的嫡曾孫姜文滉在開幕會上表示，先祖選擇敢字營作為旗號，有深刻意義，表達義無反顧，英勇擔當的決心。而除了姜紹祖，還有吳湯興，徐驤，以及許多當時挺身而出保鄉衛土捐軀的義士們，他們也都應該被後人紀念、崇敬。

「乙未中的竹塹」巡迴展今（16）日上午於新竹縣縣史館開幕，首度展出「姜紹祖題辭石楹柱」。（記者廖雪茹攝）「乙未中的竹塹」巡迴展今（16）日上午於新竹縣縣史館開幕，首度展出「姜紹祖題辭石楹柱」。（記者廖雪茹攝）

縣長楊文科致詞表示，130年前台灣被割讓給日本，各地民眾展開一連串保鄉衛土的軍事行動，稱為乙未戰役，這不但是台灣歷史上重要的一頁，也是東亞鉅變。當時新埔、芎林、北埔都發起人民保鄉衛土的行動，深刻體現在地的精神與文化。該展覽不僅是對先賢的追思，更希望讓年輕一代了解我們土地的歷史與價值，啟發對家鄉文化的認同與珍惜，他邀請鄉親前來看展，展期到6月22日止。

清華大學文物館提供日軍戰爭浮世繪。（記者廖雪茹攝）清華大學文物館提供日軍戰爭浮世繪。（記者廖雪茹攝）

文化局長朱淑敏表示，這次展覽有兩大亮點，首先是展覽入口的〈姜紹祖抗日歌〉，是大隘人士針對姜紹祖抗日的歌曲，「北埔有個姜紹祖，紹祖頭家姜統領，就團五百義民勇，五百兵馬敢紮營，點便兵馬就起身，去同日本來交戰」；第2個亮點是展出姜紹祖所寫的對聯，並捐獻峨眉鄉隆聖宮的石楹柱，其上文字「義氣與山河並重，忠貞偕日月爭光」，時隔百年仍可感受地方領導人的氣魄與堅毅精神。

姜紹祖的嫡曾孫姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像。（記者廖雪茹攝）姜紹祖的嫡曾孫姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像。（記者廖雪茹攝）

此外，姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像；清華大學文物館提供日軍戰爭浮世繪，也都一併呈現。

姜紹祖的嫡曾孫姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像。（記者廖雪茹攝）姜紹祖的嫡曾孫姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像。（記者廖雪茹攝）

文化局表示，文獻史料顯示，北埔金廣福第1代墾首姜秀鑾的曾孫姜紹祖為保鄉衛土，在乙未戰役中集合北埔、竹東、峨眉、頭份等地勇丁，組織「敢字營」義民兵團抵抗，於新竹枕頭山受猛烈砲火攻擊，彈盡援絕，在獄中自盡時年僅20歲。姜紹祖的曾祖姜秀鑾、祖父姜殿邦曾在鴉片戰爭率團練赴基隆抵抗英軍；父親姜榮華參與平定戴潮春事件，兄長姜紹基在中法戰爭率義勇赴基隆迎戰法軍；家族成員先後均投身禦敵守土重要戰役。

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