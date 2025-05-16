誰說「唐寶寶」不能登大舞台？演出《嗨姆雷特》挑戰莎劇經典 還幫你驗票！

祕魯廣場劇團《嗨姆雷特》劇照。（李欣哲攝、國家兩廳院提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025TIFA台灣國際藝術節壓軸作品》今（16）日在國家戲劇院首演。由秘魯廣場劇團（Teatro La Plaza）攜手8位唐氏症演員共同改編莎士比亞經典，結合真實生命經驗與經典文本，展現「任何人都能是舞台主體」的共融理念，挑戰觀演邊界。國家兩廳院更與財團法人中華民國唐氏症基金會合作，將於5月18日的「輕鬆自在場」特別邀請唐寶寶錄製專屬演前須知，並參與前台服務，打友善、多元的觀演環境。

祕魯廣場劇團《嗨姆雷特》劇照。（李欣哲攝、國家兩廳院提供）

《嗨姆雷特》編導切拉・德・法拉利（Chela De Ferrari）受一位唐氏症青年、同時任劇場前台工作的海梅・克魯茲（Jaime Cruz）啟發，發展出這部由八位唐氏症演員親身演出的集體創作。排練歷時一年，演員以自身語彙詮釋劇中角色，呈現一齣融合經典文本與真實處境的開放性作品。

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祕魯廣場劇團《嗨姆雷特》劇照。（李欣哲攝、國家兩廳院提供）

德・法拉利表示：「我不想掩蓋他們的差異，而是讓世界看見他們的能量與觀點。」演員在舞台與觀眾席間自由移動，觀眾不再只是旁觀者，而成為演出的一部分，挑戰劇場傳統與觀演關係。此作自2019年首演後巡演哥倫比亞、智利與美國，屢獲好評。《商業日報》譽其為「突破劇場與社會界線的行動作品」。為推動共融，5月18日演出設有情境字幕、抗噪耳機、紓壓球，並開放觀眾依身心狀況自由入場、發聲。

特別的是，兩廳院攜手唐氏症基金會，讓唐寶寶參與前台工作，包括驗票、節目冊發放與觀眾引導等，從接待到互動，實踐「共融不只是口號」。

《嗨姆雷特》演出至5月18日止，詳詢OPENTIX網站。

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