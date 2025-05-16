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史博館也有動漫感！國寶「獸形器座」變萌獸 限時「酷獸VR」免費玩

2025/05/16 20:30

國立歷史博物館推出結合結合國寶青銅器「獸形器座」變身的超萌「酷獸」與VR體感裝置的《酷獸奇航：VR重返史博》體驗。（史博館提供）國立歷史博物館推出結合結合國寶青銅器「獸形器座」變身的超萌「酷獸」與VR體感裝置的《酷獸奇航：VR重返史博》體驗。（史博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，國立歷史博物館（史博館）特別規劃一系列親民又創新的活動。5月17日至18日，館內不僅全面免票開放，還推出結合國寶青銅器「獸形器座」變身的超萌「酷獸」與VR體感裝置的《酷獸奇航：VR重返史博》體驗，邀請大小朋友一起搭乘動感坐騎，展開勇氣滿滿的冒險旅程。

今年博物館日主題聚焦博物館在變動社會中的角色與轉型。史博館也透過三檔精彩展覽，展現博物館連結社會脈動的能力。1樓「穿越世代－李再鈐個展」以雕塑、書法、水墨探索藝術與社會關係；2樓「李奇茂百年展」致敬水墨大師筆下的民間精神；5樓「玩色‧巧師－鍾桂英特展」則帶領觀眾看見女性藝術家的生命筆觸。

史博館現正展出「低限無限」特展，展品皆是藝術家李再鈐1980年代後迄今的多件公共藝術的原件創作。（史博館提供）史博館現正展出「低限無限」特展，展品皆是藝術家李再鈐1980年代後迄今的多件公共藝術的原件創作。（史博館提供）

此外，史博館也加入文化部「百大文化基地計畫」，將於5月23、29日推出「城南串串．文青咖甜蜜」文化走讀路線，帶領民眾串聯牯嶺街小劇場與紀州庵文學森林，結合史博館館藏與街角建築、文學與甜品的記憶，展開一場別具在地味的文化探險。

年輕觀眾也有好康！凡於5月17、18日使用文化幣至史博館商店消費，13至15歲可享「1點送1點」、16至22歲則為「2點送1點」，還可獲贈限量馬白水藝術書籤。更多資訊請見史博館官網與臉書粉專頁。

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