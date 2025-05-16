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舞者跳上白色步道！桃兒美館518推「氣候未來親子營」+限定沉浸式演出

2025/05/16 20:40

InTW舞影工作室將於5月18日在桃美館演出當代舞蹈作品《A Promised Land》。（InTW舞影工作室提供）InTW舞影工作室將於5月18日在桃美館演出當代舞蹈作品《A Promised Land》。（InTW舞影工作室提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為響應2025年國際博物館日主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，桃園市兒童美術館將於5月18日推出限定演出與親子共創體驗活動。當日展館秒變伸展台，邀請InTW舞影工作室帶來當代舞蹈演出《A Promised Land》，讓舞者沿著館內外的白色步道起舞，展現藝術與建築的自由對話，也帶領觀眾用身體重新理解美術館空間的可能。

此外，展覽「故事從『不見的秋天』開始」團隊亦攜手思樂樂劇場舉辦「陂塘未來式」創作工作坊，號召親子參與，透過戲劇遊戲想像「氣候變遷下的希望陂塘」。參與者將以肢體合作與創意激盪，為未來的環境描繪出嶄新樣貌。

活動當日全館開放免費參觀。除了舞蹈與戲劇外，桃兒美館也精心策劃三檔展覽與主題書展，包含「繪本

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