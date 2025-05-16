限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
蔡明亮「行者十步」走進高美館 建構洗鍊的淨土
國際知名導演蔡明亮引領觀眾進入他的「行者十步：蔡明亮」特展。（記者黃佳琳攝）
〔記者黃佳琳／高雄報導〕國際知名導演蔡明亮過去12年間完成的10部《行者》系列作品，展現其從劇場、美術館到電影院的跨界演變，以穿越各地城市的銀幕為視聽主軸，融合紙張、鏡面等物件與銘刻經文的空間展演，高雄市立美術館推出「行者十步：蔡明亮」特展，延續其對影像創作的追求，在以自成一格的電影語言，在愈加繁複到令其迷惘的當代電影世界中，建構一洗鍊的淨土。
2011年，李康生在排練舞台劇《只有你》的〈李康生的魚・我的沙漠〉時，以極慢步伐行走短短幾公尺之間，轉換蔡明亮父親與玄奘法師的角色，此姿態讓蔡明亮深受震撼，不僅凝聚了他與李康生數十年合作的精髓，也為他正在醞釀的、更開放的電影形態埋下了轉變的伏筆。
請繼續往下閱讀...
「行者十步：蔡明亮」特展開闢一條凝視時間的行者之道。（記者黃佳琳攝）
2012年至2024年間，蔡明與李康生共同完成的《行者》系列，包括《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》、《無所住》等十部長短不一的影片，以及舞台劇《玄奘》。
蔡明亮和孫松榮聯手，即日起至8月10日在高美館推出「行者十步：蔡明亮」特展，以影像為經，遊走於電影、劇場與展覽之間，在跨越空間、媒介與藝術邊界的過程中持續追尋，開闢一條凝視時間的行者之道。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應