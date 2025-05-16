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蔡明亮「行者十步」走進高美館 建構洗鍊的淨土

2025/05/16 17:44

國際知名導演蔡明亮引領觀眾進入他的「行者十步：蔡明亮」特展。（記者黃佳琳攝）國際知名導演蔡明亮引領觀眾進入他的「行者十步：蔡明亮」特展。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國際知名導演蔡明亮過去12年間完成的10部《行者》系列作品，展現其從劇場、美術館到電影院的跨界演變，以穿越各地城市的銀幕為視聽主軸，融合紙張、鏡面等物件與銘刻經文的空間展演，高雄市立美術館推出「行者十步：蔡明亮」特展，延續其對影像創作的追求，在以自成一格的電影語言，在愈加繁複到令其迷惘的當代電影世界中，建構一洗鍊的淨土。

2011年，李康生在排練舞台劇《只有你》的〈李康生的魚・我的沙漠〉時，以極慢步伐行走短短幾公尺之間，轉換蔡明亮父親與玄奘法師的角色，此姿態讓蔡明亮深受震撼，不僅凝聚了他與李康生數十年合作的精髓，也為他正在醞釀的、更開放的電影形態埋下了轉變的伏筆。

「行者十步：蔡明亮」特展開闢一條凝視時間的行者之道。（記者黃佳琳攝）「行者十步：蔡明亮」特展開闢一條凝視時間的行者之道。（記者黃佳琳攝）

2012年至2024年間，蔡明與李康生共同完成的《行者》系列，包括《無色》、《行者》、《夢遊》、《金剛經》、《行在水上》、《西遊》、《無無眠》、《沙》、《何處》、《無所住》等十部長短不一的影片，以及舞台劇《玄奘》。

蔡明亮和孫松榮聯手，即日起至8月10日在高美館推出「行者十步：蔡明亮」特展，以影像為經，遊走於電影、劇場與展覽之間，在跨越空間、媒介與藝術邊界的過程中持續追尋，開闢一條凝視時間的行者之道。

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