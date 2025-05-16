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國美館推防小人香包！518限定活動 假日玩出儀式感

2025/05/16 21:00

國美館518主題活動「打開我的珍奇箱」工作坊運用國美館及科博館典藏讓學員製作自己的珍奇箱。（國美館提供）國美館518主題活動「打開我的珍奇箱」工作坊運用國美館及科博館典藏讓學員製作自己的珍奇箱。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕響應2025年「518國際博物館日」主題「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，國立台灣美術館將於5月17日至18日推出一系列多元體驗活動，包含親子導覽、香包手作、跨館合作計畫等，打造專屬全齡觀眾的文化冒險旅程。重頭戲「初夏守護香包」體驗活動，邀請民眾動手繪製符碼、填裝中醫防小人祕方，製成開運香包，還能集點換大禮包。

今年國美館以「瞬息萬變中不變的初心」為主軸，設計多場貼近不同年齡層的活動。針對家庭觀眾的「小手拉大手×博物館的前身」，則從廖修平90大展中的廟飾符號出發，藉此追溯美術館源自宗教建築的文化淵源，引導孩童從作品符碼中發現展覽背後的神祕密碼。

國美館518主題活動「打開我的珍奇箱」將分享參與學員們的作品。（國美館提供）國美館518主題活動「打開我的珍奇箱」將分享參與學員們的作品。（國美館提供）

另一大亮點「香映成趣：博物館&美術館的氣味對話」為國美館與亞美館、科博館、立夫中醫藥博物館首度聯手推出的跨館香包串聯活動。國美館推出的「守護香包」汲取典藏〈節慶之門〉中的經衣符碼，邀請民眾自行繪製符令，並裝填由中醫師張文德設計的防穢配方，打造能夠驅邪轉運、療癒身心的「行動香氣結界」。凡參與三個以上館所香包活動，即可於國美館兌換「香映成趣大禮包」。

此外，針對國高中以上年齡層也推出「打開我的珍奇箱」工作坊，結合國美館與科博館典藏品，引導學員運用比較研究方法自製「個人珍奇箱」，學習如何用物件與觀點建立與世界對話的起點。系列活動將於5月17日（六）、5月18日及5月25日接續登場，更多活動內容請見國美館官網或與臉書粉專。

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