看見經典講歷史 「南台灣工藝大展」座談5/24登場

「南台灣工藝大展」展期即日起至8月31日。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國立台南生活美學館70年館慶「南台灣工藝大展傳藝時光機─生活．美學．工藝」，以經典工藝展現日常生活美學，開展以來獲得熱烈迴響。24日起推出學術座談會、校外文化體驗、講座等推廣活動，邀請大家一起來認識南台灣工藝發展及工藝藝術家精湛技藝背後的職人精神。

24日學術座談會將邀請策展人蕭瓊瑞等多位學者專家解析文化觀點。（記者洪瑞琴攝）

南台灣工藝大展由成功大學名譽教授蕭瓊瑞策展規畫，展出葉王、陳玉峰、蔡草如、潘春源、潘麗水等81位工藝大師作品，涵蓋彩繪、木雕、交趾、剪黏、金工、糊紙、繡黼等13類工藝，完整呈現工藝師匠心之作，極具價值、難得一見。

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24日學術座談會，將邀請策展人蕭瓊瑞、台南藝術大學特聘教授黃翠梅、台南文獻主編黃文博校長、台南大學教授戴文峰及文史研究者張耘書老師與談，分享南台灣工藝的歷史、特色及未來發展。

「南台灣工藝大展」展出潘麗水傳統彩繪經典之作。（記者洪瑞琴攝）

此外，台南生活美學館與南市文化局合作，啟動「傳藝時光機：探尋傳統藝術的生活足跡」文化列車，分別於今（16）日及6月4、6日邀請台南大竹國小、玉井國中及隆田國小超過百位師生參訪，實地感受工藝師如何透過畫筆、木頭、玻璃、陶土等，轉化成巧奪天工的工藝作品。

6月11日還有教師專場，由策展人蕭瓊瑞名譽教授親自講說並現場導覽，希望教師能透過策展人深入淺出、風趣幽默的講解與導覽，將台灣工藝文化介紹給學生。

「南台灣工藝大展」，展期即日起至8月31日。學術座談會5月24日上午9時至12時，詳詢可上「國立臺南生活美學館」粉專。

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