驚見！文化部長李遠捐贈「家傳珍貴素描」 台博館展現藏品新生命

文化部長李遠捐贈父親李琳收藏日本畫家茅野正名手稿予台博館。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕為迎接2025年518國際博物館日，國立台灣博物館推出「物件的記憶—家藏、捐贈與新生」微型展，共同見證物件從個人回憶轉化為公共記憶的過程。

展覽展出橫跨人文與自然領域的珍貴藏品，包括文化部長李遠捐贈的茅野正名手繪素描、樺山資紀總督的掛軸、2022年發表的新種猶加敦深水蝨正模式標本，以及建築師王秀蓮的手繪建築圖等，展現豐富多元的典藏面貌。

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文化部次長徐宜君表示，博物館預算有限，透過大家的捐贈，讓博物館得以有更豐富的館藏，提供全民接近文化的機會。此次展覽以「物件的記憶」為主題，呈現每件捐贈物件背後的故事與意義，讓珍貴的無形文化資產得以傳承並帶來新生命。

文化部長李遠捐贈父親李琳收藏日本畫家茅野正名手稿，其繪製內容正巧為台博館館藏品。（台博館提供）

台博館長陳登欽指出，博物館是保存家庭物件與研究成果的可靠之所。透過人文與自然各領域的捐贈，展現博物館多樣性的價值與信任。他也以台博館現正展出的「偶」特展為例，展覽源於林經甫博士捐贈的1萬多件戲偶藏品，讓台博館成為台灣戲偶收藏的重要據點。

台博館目前館藏文物及標本逾13萬件，其中捐贈品多達26,447件，占整體館藏近20%，另收藏建築圖13萬3,000餘件，全數為捐贈品，是博物館典藏的重要來源。本次微型展從中精選物件展出，每一件都承載個人情感與家族記憶，也見證社會與自然的演進軌跡。

「物件的記憶—家藏、捐贈與新生」微型展即日起至5月25日於台博館本館展出。詳詢台博館官網。

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