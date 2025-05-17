整合老屋活化利用 南市首創「歷史文化場域經理平台」 

台南老屋多，亟待活化利用，進而形塑歷史文化場域。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南老屋多，具有歷史特色屋宅超過2000棟。為強化歷史文化場域的永續經營與專業管理，南市首創研議成立「歷史文化場域經理平台」，並已草擬《台南市歷史文化場域經理平台設置自治條例》，進行為期7日的法規預告，廣邀各界意見，為台南文化資產的未來共同把關。

湯德章故居是透過公民搶救活化經典案例。（記者洪瑞琴攝）

南市政府於2012年公布施行《台南市歷史街區振興自治條例》以來，積極推動歷史街區內傳統建築群與周邊環境的保存與活化，並結合民間力量推動私有老屋保存，形塑城市文化價值。

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然而，面對龐大數量的老屋與日益複雜的都市開發壓力，市府面臨更高的文化資產管理挑戰。目前全市符合特色的歷史老屋已超過2000棟，屋齡超過50年的老屋更多達9萬餘棟，保存與活化的需求相當迫切。

台南古蹟、歷史建築，單靠政府部門整修，保存文化資產能力仍是有限。（記者洪瑞琴攝）

南市文化局長黃雅玲表示，未來擬以具備專業經營能力的行政法人型態設立「歷史文化場域經理平台」，整合公私資源，負責南市歷史文化場域的整體規劃、營運及推廣，進一步深化文化價值，推動地方文化永續發展。

文化局表示，該平台設置計畫已歷經多場專家座談、公聽會及跨局處協調討論，並獲文化部支持。為廣納各界意見，預計7月舉辦兩場公聽會，邀請民眾與關心歷史文化保存的團體積極參與，共同為台南文化未來貢獻心力。

自治條例草案已於16日預告相關資訊，民眾若有建議或疑問，可於預告期間（5月22日止），向文化局提出陳述。

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