響應518國際博物館日 高雄6館免票入館

518國際博物館日，高雄市立歷史博物館免費入館。（圖擷自高雄市立歷史博物館臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕明天是518國際博物館日，根據高雄旅遊網彙整，高美館、 高雄史博館等6館，明天均免票入館。

每年5月18日為「國際博物館日」，由國際博物館協會於1977年5月18日制定，號召世界各國關注博物館、文化事業。今年主題為「在快速變遷的社會中展望博物館的未來」，強調面對社會、科技與環境等面向的改變，博物館不僅肩負文化保存的使命，更積極扮演促進社會發展與公共參與的重要角色。

請繼續往下閱讀...

響應「518國際博物館日」，高雄多間博物館與地方文化館，明天18日也限時開放免費入館或門票優惠。

免票入館有高雄市立美術館、 高雄市立歷史博物館、勞工博物館、 郵政博物館、橋頭糖廠台灣糖業博物館、旗津貝殼館等6館。

此外，5月18日當天，哈瑪星台灣鐵道館搭乘駁二線小火車全日優惠；國立科學工藝博物館參觀常設展示廳，享票價優惠，完成任務還送好禮；見城館、再見捌捌陸-台灣眷村文化園區入館均全日優惠；莉瓷藝博物館於17、18日穿特定色入館送限量好禮等。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法