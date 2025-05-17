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來自澎湖離島的聲音《褒出海島人生》 榮獲休士頓影展銀獎肯定
《褒出海島人生》紀錄片，榮獲休士頓影展銀獎肯定。 （海管處提供）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖傳統褒歌，在南方四島原本是傳遞訊息的「語言」，經過內政部國家公園署海洋國家公園管理處委託鄧文斌導演，拍攝紀錄片《褒出海島人生：澎湖南方四島褒歌記憶》，歷時2年，細膩呈現耆老生命故事與文化記憶傳承的重要價值。榮獲第58屆休士頓國際影展族群文化紀錄片銀獎，躍登國際舞台。
紀錄片從2022年南方四島褒歌登上國家音樂廳的演出切入，以獨特音韻與生命故事，娓娓道出南方四島耆老對家鄉的情感連結。褒歌長年伴隨海風與浪聲，在澎湖群島流傳不息。雖隨耆老漸凋，歌聲趨於靜默，但文化並未消逝，而是以新的形式延續。海管處表示，2年拍攝期間，期間獲得在地耆老、專家學者與樂團的熱情協助，很榮幸這份心血獲得國際肯定，讓南方四島的歌聲被世界聽見。
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海管處特別感謝3位耆老—東吉嶼林許春江、西嶼坪嶼呂坤翰、東嶼坪嶼陳渼樺，對紀錄片製作及褒歌採集的全力協助，並感謝澎湖縣文化局前副局長洪敏聰、二崁村聚落協進會前理事長陳榮一、澎湖縣國樂協會理事長許勝文、東吉社區發展協會理事長許光輝、東嶼坪嶼許朝德及朱美華等人的熱心支持。
為回饋褒歌耆老與在地鄉親，海管處安排4場紀錄片特映：5月10與14日分別於海管處解說服務中心及啟明宮放映，8月21與22日則將於東嶼坪池府廟、東吉嶼啟明宮播映，配合島上普渡活動，邀請民眾共襄盛舉。
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