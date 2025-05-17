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以孩子筆觸畫出在地文化 林內這所國小為29名學童辦首場畫展

2025/05/17 14:05

林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展。（記者李文德攝）林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣林內鄉民生國小全校僅有29名學生，而校方多年來推動藝文、地方文化課程有成。今（17）起在林內教芋部為學生舉辦人生首場畫展。校方表示，畫展主軸「畫在地、話在地」，不僅校內特色太古課程外，更畫出拿著「籠仔笱」在芋田裡奔跑搶水，有深刻記憶，希望以孩子筆觸，將農村特色畫出來。

民生國小位在林內鄉烏塗村，因少子化關係，目前學校1至6年級僅有29名學生。不過學校為給學童多元學習課程，多年來致力發展太鼓、小提琴、舞蹈、美術等藝術課程，更會帶領學生走入當地，了解在地搶水文化。

林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展，學生畫出校內太鼓課程。（記者李文德攝）林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展，學生畫出校內太鼓課程。（記者李文德攝）

校長蔡正龍表示，去年開始外聘專業老師鄭雅鍒指導藝術創作，1至3年級、4至6年級各分為1班，每週2節的藝文課程，用藝術去呈現生活中的點點滴滴。由於學校藝文、地方文化課程已推展超過7年，因此今年首次為學生開辦畫展，讓他們將所學向民眾分享。

林內鄉長劉姿言、雲林縣議員張維崢、多名鄉民代表、家長今在林內教芋部舉辦開展茶會，學生當場更是向觀展民眾們介紹繪畫理念。

林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展，學生用生動筆觸畫出搶水體驗。（記者李文德攝）林內民生國小為29名學生舉辦人生首場畫展，學生用生動筆觸畫出搶水體驗。（記者李文德攝）

鄭雅鍒表示，學校首場畫展命名為「畫在地、話在地」，希望透過學童的實際體驗及敏銳觀察力，會畫出與生活周遭息息相關的人事物。如較高年級學生因上學期曾體驗過早期先人為引水灌溉，眾人共扛「籠仔笱」在泥田中搶水的畫面，低年級學生則是以太鼓課程為繪畫主題，29幅畫作表情生動，徹底展現小朋友將生活轉化為藝術的意涵。

蔡正龍表示，首場畫展即日至25日展出，因學校將食農教育、鄉土教育作為本位課程，首場畫展是很好的起點，以後將持續發展本位課程與藝術課程的連結，讓學生用自己的筆觸畫出在地之美。

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