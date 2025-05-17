台南蕭壠「走進藝術家的夢」特展登場 點亮孩子的好奇心

達利的名畫吐司，帶孩子用各式果醬在吐司上畫出一幅幅可愛名畫。（蕭壠園區提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠文化園區兒童美術館今（17）日起至6月8日推出《藝術之旅：走進藝術家的夢》特展，由4位藝術家打造4大風格迥異的沉浸式藝術空間，就像藝術遊戲場，帶領小朋友走進藝術的夢境世界，開啟一場跨越想像與創意的奇幻旅程。

「梵谷的閣樓」利用展間營造黑夜的效果，結合螢光燈、螢光料創顏作。（蕭壠園區提供）

特展由專注兒童藝術教育的「摸魚美學」與「Aha幼兒創意」策展，請來藝術家村上隆、康丁斯基、達利、梵谷各自打造展覽空間，讓藝術教育以更貼近孩子的方式呈現，用創意點亮孩子對藝術的好奇心。

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「康丁斯基的遊戲間」。（記者楊金城攝）

台南市文化局局長黃雅玲指出，《藝術之旅：走進藝術家的夢》打破傳統美術館的靜態觀展模式，將藝術家獨特的風格與精神，轉化為兼具互動、色彩與觸感的創意空間，透過遊戲化與沉浸式的參與形式，引導孩子探索藝術創作，也喚起家長的童心與想像力。

特展4大主題空間，包括免費體驗區「村上隆─Aha × 摸魚的小宇宙」與「康丁斯基的遊戲間」；收費體驗區「達利的KITCHEN」與「梵谷的閣樓」。展覽期間每逢週末將開放3場次收費體驗活動，每場次只收15人，收費1380元，須提前預約報名。

沉浸式藝術空間，像遊戲場，帶領小朋友走進藝術的夢境世界，動手創作。（記者楊金城攝）

4大展區為達利的名畫吐司，帶孩子用各式果醬在吐司上畫出一幅幅可愛名畫。「梵谷的閣樓」利用展間營造黑夜的效果，結合螢光燈、螢光料創顏作。村上隆透過「符號語言」一筆一筆描繪屬於自己的符號。「康丁斯基的遊戲間」帶領小朋友化身小小線條玩家，運用多色紙膠帶，在旋轉平台上與同伴交互共創。

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