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台灣藝術家熊元培獲選立陶宛SODAS 2123駐村 以波羅的海之路為靈感展開社會行動

2025/05/17 18:00

藝術家熊元培獲選赴立陶宛SODAS_2123藝術中心駐村交流。（熊元培提供）藝術家熊元培獲選赴立陶宛SODAS_2123藝術中心駐村交流。（熊元培提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕曾以《飛彈工廠》計畫行動邀請民眾製作紙飛彈塗鴉，回應中國軍事威脅，引發關注的台灣藝術家熊元培，獲選2025年立陶宛SODAS 2123藝術中心駐村藝術家，即將於當地展開3個月交流創作。文化部駐德國代表處文化組與超級浪團隊共同推動本次計畫，從18位申請人中選出熊元培，足見其議題操作與藝術手法具備高度國際能見度與社會參與潛力。

熊元培畢業於英國皇家藝術學院設計產品系，長年活躍於設計與當代藝術領域，創作實踐多關注酷兒認同、公共空間、社會住宅與台灣地緣政治等議題。他擅長以「社會雕塑」概念作為創作方法，透過參與式實踐促發公共行動，其作品橫跨街頭行動、駐村計畫與社區合作，展現強烈社會關懷與政治意識。

SODAS 2123藝術中心指出，熊元培擁有獨特的跨域方法學，將設計與藝術融合於社會參與中，特別是在政治歷史與當代社群的交界上展現出深刻的敘事挖掘力。此次駐村計畫中，熊元培將以1989年象徵波羅的海三國民主力量的歷史事件「波羅的海之路」（Baltic Way）為靈感，展開一系列與在地社群合作的協同創作與社會介入藝術計畫，促進集體記憶再生與公民意識的反思與對話。

熊元培曾於2022年參與德國柏林貝塔寧藝術村駐村，並以《飛彈工廠》行動邀請大眾製作紙飛彈塗鴉回應中國軍事威脅，亦於2024年赴美國Tom of Finland基金會駐村，延續《酷兒素描》系列，探討亞洲酷兒移民的身份處境。

此次文化部與SODAS 2123的合作計畫，共收到18名台灣藝術家報名申請，經藝術中心評選後，最終由熊元培獲選。駐德代表處文化組表示，立陶宛是台灣在中東歐文化交流的重要據點，透過本計畫可深化雙邊藝文合作，也期待熊元培此行拓展台灣與歐洲藝術網絡，為未來長期合作鋪路。

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