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高雄勞博館特展邀無框職人創作分享 象徵打破職場性別框架

2025/05/17 14:52

高雄勞博館特展邀無框職人創作分享，象徵打破職場性別框架。（高市勞工局提供）高雄勞博館特展邀無框職人創作分享，象徵打破職場性別框架。（高市勞工局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市勞工局今（17）日在勞工博物館，舉辦「雄愛五伊，打拚相挺」勞動節系列—「無框職人：當工仔遇上性別新視界」特展，包括女性輕軌駕駛、公車駕駛、電力技術員等，打破職場性別框架，她們也分享勞動職場中勇敢前行的生命故事。

活動由高市兒童合唱團優美歌聲中揭開序幕，參展無框職人與勞工局江健興局長、湯詠瑜市議員、勞動部勞動力發展署高屏澎東分署郭耿華分署長等，共同以「破框而出」啟動儀式，宣告特展正式開幕，參展的無框職人，也在現場展出親手創作的「台灣工仔」，分享他們如何突破既有框架，在勞動職場中勇敢前行的生命故事。

勇於挑戰性別與職業刻板印象的在地勞動者，包括教保員陳永昌，在以女性為主的幼教領域中堅守專業、細膩溝通，致力於建立孩子的自我保護意識與安全感。輕軌駕駛洪依君是孩子眼中的超人媽媽，她以孕期駕駛員的形象作為創作原型，象徵女性在職場中也能被溫柔對待。

空服員潘家洛表示，只要有包容與服務的心，不論性別，郜都能在機艙這個舞台上發光；公車駕駛員尤瑜渝也說：「只要你喜歡，就勇敢開上這條路，女生也能開得很帥！」而電力技術人員林婉婷以實力克服性別與體能挑戰，也在施工現場證明女性的專業與堅韌。

勞工局表示，適逢「518國際博物館日」到來，勞博館也特別開放勞工及市民朋友共同參與「台灣工仔」DIY創作體驗，帶領大家突破性別與職業的既定框架，重新思考勞動的多元樣貌。

勞工局長江健興表示，這些工仔不只是公仔，更是一則則關於勇氣、選擇與突破的真實勞動故事，勞工局一直致力於破除職場上的性別不平等，打造更好的就業環境，期盼透過特展活動，展現各行各業職人勇於突破框架，從事自己喜歡與嚮往的工作。

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