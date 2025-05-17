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北埔慈天宮竟有西方天使？廟方：展翅小童，並非天使

2025/05/17 16:40

新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣縣定古蹟北埔慈天宮有191年歷史，這座閩粵合築的廟宇，平面布局是客家典型「雙堂二橫式」建築，大殿與前殿是閩南泉州的特色。但細看，大門前、三川殿梁柱處竟還有對西方宗教的天使雕像！正殿主梁上也另有一對，大家嘖嘖稱奇，廟方管委會總幹事姜瑞金則說，這2對是「展翅小童」，也就是佛教的「飛天童子」，不是西方小天使喔。

新竹縣北埔慈天宮大門前一對燦金色的「飛天童子」，造型讓人誤以為是西方的小天使。（記者黃美珠攝）新竹縣北埔慈天宮大門前一對燦金色的「飛天童子」，造型讓人誤以為是西方的小天使。（記者黃美珠攝）

姜瑞金說，根據相關資料顯示，「飛天」是佛教天龍八部之一，在印度的原形是人首鳥身，傳到中國變為面容姣好的女子，也就成了「飛天仙女」，長伴在佛陀左右，聆聽說法且以香花供養，但並沒有雙翅。台灣寺廟可能是結合中國古代「雷震子」造型，又轉化成了「飛天童子」的模樣，也就成了鄉親口中的「展翅小童」。

新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）

姜瑞金自任總幹事10幾年來，已先後接受到前述「台灣的廟宇怎會有西洋天使」的詢問多次，提問者多半來自學界、或對宗教、對建築藝術特別關注的專業人士，反倒是一般信眾大多視而未見地，直奔內殿參拜祈福。

新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）新竹縣北埔慈天宮三川殿上的「飛天童子」，外貌乍看很像西方的小天使。（記者黃美珠攝）

前述疑問也讓姜瑞金覺得有趣，他說，畢竟北埔慈天宮本身信眾就有客籍、閩籍、原住民等不拘四方，主祀的神祗還是少見的男相觀世音菩薩，另也供奉一般沿海民眾才祭祀的媽祖，顯示慈天宮本來就是很多元包容的廟宇。

專門鑽研古蹟寺廟建築的桃園市鄉土學友會老師姚其中說，國內傳統寺廟受到西方基督教、天主教影響，出現西方天使造型塑像在民間的不算少見，主要也會受到雕刻師傅個人信仰、創作特色等左右，再加上言人人殊，每個人看到也有不同的自己解讀。

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