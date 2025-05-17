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淋雨揭碑！李遠在綠島終於找回3位舅舅名字 「白色恐怖不是別人的事」

2025/05/17 17:31

文化部長李遠參觀「2025綠島人權藝術季」。（文化部提供）文化部長李遠參觀「2025綠島人權藝術季」。（文化部提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家人權博物館於5月17日在綠島白色恐怖紀念園區舉行「綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮」，文化部長李遠親自出席，並在儀式後參觀2025綠島人權藝術季開幕展覽。

政治受難者後代在紀念碑前獻花儀式，致敬威權統治時期政治受難者，也象徵記憶的世代傳承。（文化部提供）政治受難者後代在紀念碑前獻花儀式，致敬威權統治時期政治受難者，也象徵記憶的世代傳承。（文化部提供）

揭牌典禮由身知島舞團演出《慕光前行》揭開序幕，在大提琴伴奏下，以舞蹈傳達失落與希望。農村武裝青年隨後以〈阿母的話〉與〈予你的歌〉吟唱母語與土地記憶，撫慰歷史創傷。李遠提到，在景美紀念園區錄名碑揭牌時，是他與舅舅黃梅第一次相遇。昨天當他搭船來到綠島後，在綠島的紀念碑上，找到了另外2個舅舅的名字，他的家庭裡4個舅舅就有3個舅舅是受難者，「白色恐怖不是少數人的事，而是與每個人都可能有關的事，只是當時大家都活在害怕中」。

文化部長李遠（中左）、國家人權博物館長洪世芳（中右）及政治受難者前輩及其家屬親友等，共同進行紀念碑揭牌及獻花儀式，見證綠島人權紀念碑錄名竣工。（文化部提供）文化部長李遠（中左）、國家人權博物館長洪世芳（中右）及政治受難者前輩及其家屬親友等，共同進行紀念碑揭牌及獻花儀式，見證綠島人權紀念碑錄名竣工。（文化部提供）

典禮進行時，驟雨突來，李遠婉拒同仁撐傘，選擇在雨中完成致詞，他提到，當時台灣人普遍活在恐懼中，許多家庭選擇沉默，他的父母亦不願他成為作家或政治工作者，「受難者在不同的時候，因為不同的理由被逮捕。」

李遠透露，自己已寫過103本書，原以為已經告一段落，但這些與受難者家屬的對話經歷，讓他決定完成一本他自己覺得最重要的書，「一本與白色恐怖有關的書」。他也表示，如果能透過小說、音樂、藝術、電影、繪本、漫畫等，將當年白色恐怖時期的故事，一代傳達一代的給更多年輕人聽見，「他們也願意留下眼淚，那個眼淚才是更珍貴的。」

文化部長李遠出席人權紀念碑錄名竣工典禮。（文化部提供）文化部長李遠出席人權紀念碑錄名竣工典禮。（文化部提供）

典禮後，李遠參觀2025綠島人權藝術季，由總策展人高森信男領軍，以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為題，召喚歷史記憶。本屆展覽聚焦「渡海登島」意象，邀請23組藝術家參與，包括來自海地、馬來西亞、克羅埃西亞、越南、香港等國際團隊，展出錄像、裝置、繪畫與聲音作品。

其中，王德瑜大型充氣裝置《N22.40》靈感來自受難者蔡焜霖的敘述，捕捉綠島海水中自由的瞬間；邱子晏新作《臨天光》則以四段歷史敘事編織裝置影像，重構時代中的幽暗與光亮。來自馬來西亞的「龐克搖滾社」以木刻版畫與綠島國中師生共創作品《獻給自由，希望的心》，刻畫出抵抗壓迫與跨世代記憶的連結。

藝術季展期至9月21日，並將舉辦教育活動、Podcast節目、人權書展等推廣行動。

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