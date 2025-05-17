親子暑假攻略出爐！台北兒藝節「開啟兒童模式」 士林劍潭1日藝遊大公開

2025台北兒童藝術節節目《誰偷走了我的字？》《小丑八怪》《晴空小侍郎》將於大安森林公園等地免費上演。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市政府、台北表演藝術中心主辦的第26屆台北兒童藝術節，即將於6月28日至8月2日熱鬧登場，邀請所有大小朋友一起「開啟兒童模式」，展開一場充滿創意與驚奇的藝術冒險。

今年藝術節規劃9檔精緻售票節目，德國七巧板劇團《調皮的影子》、澳洲派奇劇團《閃閃星》、美國卡普特劇團《影子探險隊》、西班牙奇里奇特拉劇團《太空小狗萊卡》、台灣集藝戲坊《浪漫劍客葉不凡》、台灣飛人集社劇團《1家2加毛毛蟲》、洪健藏 × 晃晃跨幅町《小魚散步》、好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子～最終章？！》以及長榮交響樂團《皮爾金的冒險》，橫跨光影、偶戲、音樂與戲劇等類型，同步推出深入12行政區的多場免費活動與3場戶外演出，還有互動展覽、共融工作坊等適合全家共遊的體驗內容。售票節目將於5月12日中午12點起於OPENTIX開賣。

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第26屆台北兒童藝術節，即將於6月28日至8月2日登場，邀請所有大小朋友一起「開啟兒童模式」。（北藝中心提供）

親子族群特別關注的士林劍潭「一日藝遊」路線也同步亮相。7月起每個開館日皆有免費展覽與活動，包括《日常編舞—小小編舞家》互動展，讓全家大小探索身體的無限可能，發現日常動作也能變舞蹈，人人都能是編舞家。或是《蝙蝠祭——未來進行式》互動展，體驗由臺灣、英國藝術家共同創作，關於蝙蝠的親子知識旅程；若意猶未盡，還能購票參與包含食物品嚐的完整演出。共融體驗《找找我的身影：聽聾共融身體工作坊》，運用身體、物件和光影，讓不同族群的親子一起創作獨一無二的故事。

此外，《找找我的身影：聽聾共融身體工作坊》則以光影、物件與身體創作為媒介，打造親子間跨感官溝通的新體驗。從劇場內的精緻演出到鄰里間的創意行動，第26屆台北兒童藝術節要讓這個夏天成為親子最難忘的文化回憶。詳詢北藝中心官網。

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