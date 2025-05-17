8位唐氏症演員刷新戲劇體驗 觀眾大推：今年TIFA最不可錯過的選擇

演出最後，演員們邀請觀眾上台一起跳舞，釋放自己。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕「演員能夠改變自己的面容，流淚、轉換聲音、調整動作，讓一切契合故事的表達，這不是很不可思議嗎？我也希望能夠說話，讓人明白我的心聲……也許這是我們最後的依靠，劇場！」來自南美洲的秘魯廣場劇團（Teatro La Plaza）攜手8位唐氏症演員共同演出的《嗨姆雷特》，連2日在台北國家戲劇院演出，獲得眾多觀眾好評，紛紛大推，認為這是今年TIFA不可錯過的節目。

秘魯廣場劇團《嗨姆雷特》劇照。（李欣哲攝，國家兩廳院提供）

《嗨姆雷特》編導切拉・德・法拉利（Chela De Ferrari），受一位夢想成為演員、同時任職於劇場前台的唐氏症青年海梅・克魯茲（Jaime Cruz）啟發，決心創造一個讓身心障礙者不只是參與，而能真正「主導創作」的舞台。她與8位唐氏症演員展開長達1年的合作旅程，在不斷排練與傾聽中，讓演員以自身語彙與人生視角重新詮釋角色，也讓《嗨姆雷特》成為一部融合真實心聲與莎劇語言的「開放性作品」。

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或可說，這也是一場直指社會價值的對話。開場生產的過程，隱喻唐氏症的孩子其實在母親孕期中就可篩檢出來，為何孕婦會選擇把孩子生下來？而唐氏症寶寶既然被生下來了，日後成長過程中，他們有沒有辦法面對各種生命的關口，如同哈姆雷特對「To be or not to be」的思考？

《嗨姆雷特》成為一部融合真實心聲與莎劇語言的「開放性作品」。（李欣哲攝，國家兩廳院提供）

無論如何，此劇中8位唐氏症演員展現的真誠而自主的情感詮釋，讓全場觀眾都動容，有人說，光是這一點就意義非凡；《嗨姆雷特》將於明天下午的壓軸演出以「輕鬆自在場」形式呈現，除將提供情境字幕，協助聽障者完整接收演出資訊，也開放觀眾依身體與心理狀態自由入場、發聲。現場亦備有抗噪耳機、紓壓球等輔具，讓不同年齡層、感官敏銳度與身心狀態的觀眾，都能自在觀演，感受藝術的溫柔與包容。

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