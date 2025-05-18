這些臉看得起雞皮疙瘩！畫中人像活生生困在「白色恐怖｣裡 綠島人權藝術季登場

白色恐怖受難者陳武鎮的〈虛擬巨惡〉與〈判決書〉系列作品。（人權館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025綠島人權藝術季於今（17）日正式登場，由文化部國家人權博物館主辦，總策展人高森信男攜手策展人曾哲偉、張文豪，以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為題，聚焦1951年首批政治受難者自基隆港被押往綠島的歷史航程，透過藝術召喚島嶼的記憶與創傷，展期至9月21日，地點位於白色恐怖綠島紀念園區。

藝術家王德瑜於綠島人權藝術季展出的充氣裝置〈N22.40〉，作品靈感來自白色恐怖受難者蔡焜霖，象徵「在綠島海水中被擁抱的自由與愉悅」。（人權館提供）

本屆藝術季邀集來自台灣、海地、克羅埃西亞、香港、印尼、馬來西亞、越南等地共23組藝術家參展，展出錄像、裝置、繪畫、聲音與文件等跨媒材創作，以「渡海登島」為核心意象，反思地理與思想的雙重隔離，並以藝術實踐回應自由與人權議題。

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邱子晏以影像作品〈臨天光〉重構白色恐怖時期的敘事結構，觀眾如置身審判空間，逼視權力的凝視與時間的交錯。（人權館提供）

高森信男表示：「藝術是對抗時間的劍柄，透過敘事延續記憶，讓歷史不被遺忘。」他也強調，相較於受難者曾經歷的苦難，策展時的辛苦僅是百萬分之一，藝術季旨在讓大眾感知民主得來不易。

展覽亮點之一為藝術家王德瑜的充氣裝置〈N22.40〉，靈感來自受難者蔡焜霖對自由的回憶。邱子晏則以作品〈臨天光〉編織影像與空間敘事，帶領觀者穿越白色恐怖歷史。來自馬來西亞的「龐克搖滾社」與綠島國中合作完成木刻共創〈獻給自由，希望的心〉，象徵反抗壓迫與跨世代的連結。

馬來西亞藝術團體「龐克搖滾社」以大型木刻版畫〈獻給自由，希望的心〉，描繪政治受難者的抵抗與夢想。（人權館提供）

另有白恐受難者陳武鎮〈虛擬巨惡〉與〈判決書〉系列作品，呈現記憶中的權力與創傷，提醒觀者審視權力如何塑造真相，並尋找抵抗遺忘的可能。此外，藝術季亦規劃導覽、共創工作坊、Podcast節目及與五間獨立書店合作巡迴書展，讓人權教育深入日常。

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