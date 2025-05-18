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雙師聯手創作 祀典大天后宮玉皇上帝聖位開斧

2025/05/18 16:01

台南祀典大天后宮今天舉辦玉皇上帝聖位開斧儀式。（記者王姝琇攝）台南祀典大天后宮今天舉辦玉皇上帝聖位開斧儀式。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南祀典大天后宮今天舉辦玉皇上帝聖位開斧儀式，力邀書法大師李國殿題字，台南美展首獎工藝師劉進文以「茄苳入石柳」工藝雕製，聖位總高2尺9（88公分）。

祀典大天后宮主祀天上聖母，每逢正月初九天公生以鏽布呈現玉皇上帝聖位為其祝壽，經管委會決議，全新雕製一座玉皇上帝聖位供信眾參香。府城延陵道壇六代道長吳政憲表示，玉皇上帝屬最崇高的自然神，沒有金身形象，而多數宮廟以聖位或鏽布供奉，「道法自然」見天參拜亦可。

劉進文特地製作一把「茄苳入石柳」開斧斧頭，贈與大天后宮作紀念。（記者王姝琇攝）劉進文特地製作一把「茄苳入石柳」開斧斧頭，贈與大天后宮作紀念。（記者王姝琇攝）

劉進文表示，此次獲邀以「茄苳入石柳」雕製玉皇上帝聖位，開斧儀式的茄苳木就重逾50公斤，預計製成總高2尺9的聖位，搭配九龍、雙龍搶珠、雙獅、騰雲、蝙蝠等吉祥圖騰；預計今年底完成、進行開光。為此，劉進文還特地製作一把「茄苳入石柳」開斧斧頭，贈與大天后宮作紀念。

除了進行開斧儀式之外，祀典大天后宮前主委曾吉連今年3月因病過世，大天后宮管委會依章程改選張文輝繼任主委，今天同步舉辦新任主委就職布達，市長黃偉哲頒發當選證書。

黃偉哲表示，大天后宮是全台最早的官建官祀媽祖廟，在新任主委張文輝及委員、監事共同努力下，共同為宗教、文化貢獻心力，發揚媽祖信仰；大天后宮的信仰圈遍及國內及海外，眾多的分靈廟及姊妹廟，大家要情義相挺，加強聯誼交流。

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