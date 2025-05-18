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高雄青年文學獎屆滿20週年 首開放雙人組「圖像文學」

2025/05/18 16:06

《高雄青年文學獎》屆滿20週年，今年以「複寫拾光」主題，鼓勵青年為自己寫出專屬的發光時刻。（高雄文學館提供）《高雄青年文學獎》屆滿20週年，今年以「複寫拾光」主題，鼓勵青年為自己寫出專屬的發光時刻。（高雄文學館提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄青年文學獎屆滿20週年，今年徵件除新詩、散文、短篇小說，並首度開放雙人組「圖像文學」參賽，總獎金共38.5萬元，9月14日下午5點截止收件，歡迎12歲至30歲青年為自己的故事編年紀事。

高雄市立圖書館長李金鴦表示，城市能擁有專門為青少年舉辦的文學獎實屬不易，高雄青年文學獎今年將迎來20週年，20年來，文學獎持續照亮許多相關的人事物，累積不少精采動人故事，因此今年以「複寫拾光」主題呼應第2個10年，期待青年寫作者能拾取生命觸碰瞬間，為自己寫出更多專屬的發光時刻。

高雄文學館說明，高雄青年文學獎今年徵件除新詩、散文、短篇小說，並首度開放雙人組「圖像文學」參賽，歡迎12歲至30歲對圖像有興趣及故事創作有靈感的青年朋友報名參賽，總獎金共計38.5萬元，徵件即日起至9月14日下午5點，凡教師指導學生5件以上作品可敘獎。

高雄文學館將於5月至9月徵件期間，舉辦「複寫拾光─高雄青年文學獎20週年特展」，展示創辦歷程、評審觀點及歷屆得獎人的發光時刻等，期許能給予正在不同創作階段的青年更多激勵、燃起寫作動機。

另為持續培植青年寫作，5月至8月間高雄文學館也將再推出「致終將發光的青年」培力工作坊，由過往本獎評審擔任講師，針對各文類量身打造課程，講師陣容包括林榮三文學獎歷屆得主陳昌遠、邱常婷、謝凱特及圖像文學藝術家beat，共同為學員拆解創作時常見的盲點、提供基礎養分。

此外，每年參賽者引頸期待的「評審面對面」座談，將於10月下旬得獎名單公告後舉辦，由當年各文類評審與參賽者同場交流創作趨勢，系列活動及更多詳情請至官方網站查詢。https://ksylaward.blogspot.com/

《高雄青年文學獎》屆滿20週年，今年徵件除新詩、散文、短篇小說，並首度開放雙人組參賽的「圖像文學」。（高雄文學館提供）《高雄青年文學獎》屆滿20週年，今年徵件除新詩、散文、短篇小說，並首度開放雙人組參賽的「圖像文學」。（高雄文學館提供）

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