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台南博物館節開跑 邀民眾探索城市文化之美

2025/05/18 16:13

2025台南博物館節今天正式啟動。（台南市政府提供）2025台南博物館節今天正式啟動。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市立博物館今以「YOUNG POWER－與博物館一起永續發展」為主題，為今年台南博物館節揭幕，期間限定「博物館闖關任務」同步開跑，邀民眾走進博物館。

2025台南博物館節今天正式啟動。（台南市政府提供）2025台南博物館節今天正式啟動。（台南市政府提供）

台南博物館節開幕活動在新光三越台南新天地小西門廣場登場，集結多間公私立博物館及地方文化館，共同打造「博物館逛大街」趣味市集，透過攤車與微型展示箱，呈現各館最精采的內容，讓民眾逛街時也能輕鬆感受博物館的魅力。現場還設有「博物館 Bingo」互動遊戲、趣味闖關。

此外也推出「小小博物館學家」闖關挑戰，規劃4條路線，帶領民眾探索多間博物館與文化館的魅力，參與者只要完成路線任務，便可兌換限量紀念品，成為真正「最懂博物館」的台南人。

台南博物館節開幕打造「博物館逛大街」趣味市集，透過攤車與微型展示箱，呈現各館最精彩的內容。（台南市政府提供）台南博物館節開幕打造「博物館逛大街」趣味市集，透過攤車與微型展示箱，呈現各館最精彩的內容。（台南市政府提供）台南博物館節開幕活動現場設有「博物館 Bingo」互動遊戲、趣味闖關。（台南市政府提供）台南博物館節開幕活動現場設有「博物館 Bingo」互動遊戲、趣味闖關。（台南市政府提供）

開幕開場由OA Studio年輕學子帶來精采表演，呼應本屆強調創新、年輕及永續精神。台南博物館節系列活動即起至6月1日陸續登場，盼吸引更多年輕族群走進博物館，親近文化、探索台南。

黃偉哲表示，台南不僅是歷史古都，更是文化之都，整個台南就是一座大博物館，去年盛大迎接台南400，今年則透過博物館節邀大家用全新視角認識博物館、在地文化與台南城市歷史底蘊。

文化局長黃雅玲指出，隨著社會快速變動，博物館更需要年輕世代的參與與創意。本屆博物館節期待透過青年視角注入新動能，展現博物館更多元且活力四射的樣貌，深化與年輕社群的連結。

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