桃青志工隊出任務！攜手「異想米羅」結合AR激發孩童藝術想像

桃市青年局攜手台灣世界展望會共同舉辦「異想米羅」藝術志願服務活動。（桃市青年局提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府青年事務局今（18）日攜手台灣世界展望會共同舉辦「異想米羅」藝術志願服務活動。活動邀請青年志工與世界展望會的孩童一起創作，以西班牙超現實主義藝術大師胡安·米羅繪畫風格為靈感，透過水彩和壓克力顏料進行創作，並結合AR繪圖服務，培養孩童的數位與藝術涵養，啟發他們對藝術的想像力與表達力。

青年志工與孩童一起透過水彩和壓克力顏料進行創作。（桃市青年局提供）

青年局長侯佳齡表示，此次活動邀請藝人無尊與青年志工一同參與，共同為孩童帶來一場充滿色彩與溫暖的創作旅程。完成的作品將組裝成大型藝術創作，並預計於青年局年末志工交流會展出，另中華電信企業志工也參與此次活動，透過AR繪圖結合語言學習，讓孩童在創作過程中增進數位技能，促進與志工間的互動。

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桃市青年局攜手台灣世界展望會共同舉辦「異想米羅」藝術志願服務活動。（桃市青年局提供）

台灣世界展望會在桃園市目前服務約2,300名貧困家庭兒少，根據該會的兒少需求調查，北部經濟弱勢兒童在多元教育發展上普遍面臨挑戰，超過7成家庭無法使用寬頻網路，3成以上缺乏個人數位學習設備，這些困難不僅影響學習動機，也讓孩子對未來的方向感到迷惘。透過此次活動，希望能結合藝術與科技，陪伴孩童揮灑創意，見證藝術如何成為孩子們追夢的起點。

桃市青年局攜手台灣世界展望會共同舉辦「異想米羅」藝術志願服務活動，藝人無尊（左）一同參與。（桃市青年局提供）

侯佳齡感謝台灣世界展望會長期在弱勢兒童教育與發展上付出的努力，透過援助、發展與倡議三大核心任務，協助脆弱家庭與兒童改善生活。青年局作為青年的支持者，將持續與民間單位合作，發揮公益影響力，鼓勵青年成為改變社會的力量。

桃市青年局攜手台灣世界展望會共同舉辦「異想米羅」藝術志願服務活動。（桃市青年局提供）

另外，青年局持續招募青年加入「桃青志工隊」，歡迎15歲至45歲、設籍、就學或就業於桃園市的青年踴躍參與。透過多元主題的服務活動及志工訓練，培養青年有志投入公益，共同成為城市改變的推動者。更多資訊可至青年局官網或「桃青參一咖」Facebook查詢。

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