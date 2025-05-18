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台中「藝術新聲」串聯全台11校 146名新秀展「藝」氣

2025/05/18 18:23

台中「藝術新聲」特展展現藝術新秀創作能量。（台中市府提供）台中「藝術新聲」特展展現藝術新秀創作能量。（台中市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市文化局鼓勵藝壇新秀，年度「藝術新聲」大展今日下午開幕，串連全台11所北、中、南大學共13個藝術相關科系學生展現創作，今日下午開幕，今起至6月4日在大墩文化中心展出，中市副秘書長張大春指出，這項展覽已成年輕藝術新秀展現藝術能量的平台，讓各界看見年輕藝術創創造力的潛能。

總策展人、彰化師大美術系教授陳一凡指出，「藝術新聲」最早可追溯至2013年於彰化福興穀倉舉辦的7校畢業生推薦展，自2014年起由台中市文化局統籌後逐年擴大規模，至今已邁入第12年，今年共計11校13系、146位藝術新秀共同參與，今年參展作品橫跨繪畫、水墨、陶藝、雕塑、裝置、複合媒材、數位新媒體等多元形式，由各校推薦展出者，展現新生代藝術家的創作語彙與思想能量。

台中市大墩文化中心表示，今年度展出作品富含藝術新秀個人特色，包括台灣藝術大學書畫藝術學系春羽軒、王逸家、徐志誠等人，其書藝創作已展現鮮明的思想脈絡和藝術特徵；東海大學美術學系賴詩芸的膠彩創作《Meet》，在人物表情、髮型乃至佩飾的細節處理上，處處展現巧思；元智大學藝術與設計學系黃俊燁的裝置藝術和盧相維的影像紀錄，則深刻注入了對社會現象的思辨、對日常生活的凝視，以及對未來的無限想像。

學生多元作品的匯聚，展現當代創作者的豐沛的情感與創作力，也呈現出各校系鮮明的藝術風格及世代間多樣的藝術語彙，更多展覽資訊，歡迎上大墩文化中心官網（www.dadun.culture.taichung.gov.tw）查詢。

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