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「台北民歌新浪潮」新世代詮釋經典民歌 戶外傳唱鄉土眷戀

2025/05/18 21:55

莊耿碩演唱李雙澤的《美麗島》、陳明韶的《浮雲遊子》以及蔡藍欽的《這個世界》，展現民歌作為社會運動和文化覺醒工具的一面。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）莊耿碩演唱李雙澤的《美麗島》、陳明韶的《浮雲遊子》以及蔡藍欽的《這個世界》，展現民歌作為社會運動和文化覺醒工具的一面。（台灣流行音樂展演文化交流協會提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市17家有音樂展演空間的音樂餐廳、live house合作發起的「台北民歌新浪潮」，今（18）晚走出專業場館，在公館水岸廣場舉行戶外專場，融入市民日常生活，下午的磅礡大雨消減了暑氣，讓整場氣氛更顯愜意與悠閒；新世代創作者重新詮釋經典民歌，展現對鄉土的眷戀與懷想，與聽眾的互動更為珍貴的音樂遺產注入新生命力。

「台北民歌新浪潮」系列活動自5月1日登場後，每週舉辦超過20場次，為讓更多年輕人感受民歌魅力，今晚8點在台北公館水岸廣場進行戶外專場免費演出，邀請莊耿碩aka GuitarShuo、董啟亮、邢定弘、謝孟庭 Mengting Hsieh 4位新生代創作歌手，重新詮釋經典民歌，選唱的歌曲都有對鄉土的懷想與眷戀，以及對社會的深刻反思。

莊耿碩演唱李雙澤的《美麗島》、陳明韶的《浮雲遊子》以及蔡藍欽的《這個世界》，展現民歌作為社會運動和文化覺醒工具的一面；這些歌曲不僅是音樂作品，更是那個時代年輕人對社會現實的回應、對文化主體性的追尋，以及對更美好社會的想像。

邢定弘演唱王夢麟的《雨中即景》和羅大佑的《戀曲1980》，都是描繪都市生活與情感的經典，反映了年輕人所經歷的情感變遷與生活轉變，跨時代的歌曲卻展現著同樣的情懷；董啟亮唱出李壽全的《張三的歌》及王夢麟的《七月涼山》，延續了台灣民歌關注社會現實和人文情懷的傳統，彰顯民歌純粹表達和對社會關懷精神的堅持。

謝孟庭壓軸演唱三首象徵台灣校園民歌初期的浪漫與理想主義歌曲，包括李雙澤、楊祖珺等人推動「唱自己的歌」運動精神象徵的《野百合也有春天》； 齊豫和潘越雲的《夢田》描繪了農村景象與土地情懷，《桂花巷》則傳達了對鄉土的懷念與眷戀。

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