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原典不同於原著？ 溫宇航咀嚼湯顯祖《牡丹亭》：像被敲到腦門

2025/05/18 23:09

溫宇航認為，原典版《牡丹亭》可領略湯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。（記者凌美雪攝）溫宇航認為，原典版《牡丹亭》可領略湯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣崑劇團將於5月底推出「原典版」《牡丹亭》，以連續2天分上、下本演出，選〈驚夢〉與〈拾畫〉、〈幽媾〉完整呈現湯顯祖原文，並持「只刪不改」的原則，妥善處理其他折子，呈現較完整劇情。又參考早期權威的《納書楹曲譜》，恢復古樸、慢節奏的呈現，帶觀眾重返湯顯祖筆下原汁原味的夢境與文彩。

不過，《牡丹亭》過去就有不少製作被譽為經典，崑劇名家溫宇航早在1999年就曾赴美參加崑劇足本《牡丹亭》的世界首演，至今被譽為專家。這次受邀演出「原典版」，竟大嘆「腦門似乎被敲打了一下子」，他說，「把我這個號稱演過『原著』的人，重新帶回原著，去領略湯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。」

台灣崑劇團將於5月底推出「原典版」《牡丹亭》。（台灣崑劇團提供）台灣崑劇團將於5月底推出「原典版」《牡丹亭》。（台灣崑劇團提供）

溫宇航近日在臉書貼文表示，「我們想要通過傳統台本與原著的差異比較，再現湯祖筆下的創作意圖。原著中人物的神韻不要被炫目舞台、婀娜身段、優美聲腔所遮蔽。」隨著「原典」排練的深入，有更多新的見解。

溫宇航舉例，「當今崑劇舞台上《遊園驚夢》不管哪派表演風格，杜麗娘的出場裝扮大同小異。點翠遮以頭布（清早起床免受頭風）；貼身著褶子（相當於內衣）；加襯一件女帔（相當於外套）；外披一襲斗篷（想像中的睡袍），人物開面就是一副仍帶朦朧睡意的慵懶模樣。」

而在湯顯祖筆下，「麗娘小姐梳妝台前一句吩咐“取鏡台衣服過來”，提示我們麗娘小姐還沒有穿著外衫，剛起床的她只是內衣外披上一件睡袍而已，梳妝台前褪去睡袍，摘掉頭布，打扮好再穿上出門的外套，才步出香閨。」

湯顯祖對麗娘晨起梳妝過程描繪細膩，溫宇航在排練過程中，也隨原典細節，讓春香為麗娘梳妝完畢後，套上外罩花帔（此為排練服），再出閣。可說完整重現原文中生活節奏的韻致。（記者凌美雪攝）湯顯祖對麗娘晨起梳妝過程描繪細膩，溫宇航在排練過程中，也隨原典細節，讓春香為麗娘梳妝完畢後，套上外罩花帔（此為排練服），再出閣。可說完整重現原文中生活節奏的韻致。（記者凌美雪攝）

溫宇航形容自己「腦門似乎被敲打了一下子」，「想像一下杜小姐還沒梳洗打扮，先在睡袍裡面穿上外套，這樣的著裝順序似乎有點越想越奇怪。這可不是刪掉“衣服”兩字就能說得通的。」因此在排練過程中，溫宇航讓春香為杜小姐梳妝完畢後套上外罩花帔，再出閣。他將在「原典版」中，重現湯祖筆下的生活樣貌。

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