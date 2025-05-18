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朦朧潮濕的一天屏東倒數1週預約爆滿 縣府喊補救策略

2025/05/18 23:49

奈良美智的小女孩又要開始啟程旅行了，在屏東展期只剩最後一週。（翻攝自屏東縣政府文化處臉書）奈良美智的小女孩又要開始啟程旅行了，在屏東展期只剩最後一週。（翻攝自屏東縣政府文化處臉書）

〔記者凌美雪／台北報導〕日本當代藝術家奈良美智在台10年巡展計畫，「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」第3站屏東，展期進入倒數，將於5月25日截止。眼見預約爆滿，讓許多民眾扼腕，屏東縣政府文化處喊話，「現場遞補，來就補！」

縣府文化處在臉書貼文指出，跟著《朦朧潮濕的一天》去屏東，從去年12月開展至今，「吸引了全台好多朋友（當然也有國外的鐵粉）來到屏東美術館，一賭奈良美智先生筆下充滿溫暖、純真、個人特色的作品。陽光（不潮濕）的屏東搭配《朦朧潮濕的一天》這幅畫作，怎麼那麼完美地搭呀（很可以，有被幸福到！）」

「再來多看她一眼吧！」雖然最後一週已預約額滿，縣府喊話：「沒有預約到的朋友，趕快擦乾眼淚，趕緊地趕緊地來展場報到，現場遞補，來就補！」

展覽地點在屏東美術館202展覽室，週一休館，展期至5月25日， 開放時間為上午9點到下午5點半。

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