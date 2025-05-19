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「糖鐵國寶」黃乾樹落葉歸根 老站長感恩會外孫陳柏霖在列

2025/05/19 17:34

「糖鐵國寶」黃乾樹落葉歸根 老站長感恩會外孫陳柏霖在列黃乾樹（左2）在埔里糖鐵服務時，與同事在燃燒酒精當動力的火車前合照。（潘樵提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「糖鐵國寶」黃乾樹在埔里文史工作者潘樵出書報導後，獲南投縣褒揚狀，去年底以99歲高齡仙逝，家人遵從他的遺願讓他和妻子長眠南投故鄉，並返鄉舉辦「老站長感恩餐會」，緬懷老站長，也項向鄉親故友致謝感情好的家屬齊聚，黃的外孫「大仁哥」陳柏霖也到場。

黃乾樹退休後因台糖缺人手，還被回聘擔任站長，他精神抖擻穿著制服執勤，是糖鐵最年長的站長。（潘樵提供）黃乾樹退休後因台糖缺人手，還被回聘擔任站長，他精神抖擻穿著制服執勤，是糖鐵最年長的站長。（潘樵提供）

黃乾樹是南投縣魚池鄉人，年輕時在埔里鐵廠擔任火車司機員，當時有3位司機員，直到87水災沖毀埔里糖鐵的鐵軌，埔里糖鐵結束，台糖安排他到新營糖廠開糖鐵火車，後來升上副站長、站長，從站長退休後因糖鐵人力不足，又被回聘當站長，是糖鐵最年長的站長，一生見證糖鐵歷史文化，被鐵道迷譽為是「專家中的專家」、「國寶中的國寶」。

潘樵（右3）去年5月才與多位埔里鄉親探望黃乾樹，致贈褒揚狀給黃乾樹。（潘樵提供）潘樵（右3）去年5月才與多位埔里鄉親探望黃乾樹，致贈褒揚狀給黃乾樹。（潘樵提供）

埔里文史工作者潘樵在2022年出版《水沙連鐵道尋訪》，定居台南的黃乾樹輾轉拿到該書，透過兒子黃永秋聯絡到潘樵，隔年4月，潘樵南下台南新營去拜訪黃乾樹。

2024年潘樵向南投縣府申請褒揚狀，表彰99歲的黃乾樹對地方文化及糖鐵歷史的貢獻，5月20日南下新營，將褒揚狀送給黃乾樹，讓老先生感動不已。而黃老先生在去年底安詳辭世。

黃乾樹的二兒子黃永秋代表家人向故鄉協助的親友致謝。（潘樵提供）黃乾樹的二兒子黃永秋代表家人向故鄉協助的親友致謝。（潘樵提供）

黃乾樹的家人遵照其遺願，讓他與妻子落葉歸根，長眠家鄉魚池鄉，昨天並在家鄉舉辦「南投之光、糖鐵國寶—老站長感恩餐會」，他的子孫齊聚，二兒子黃永秋代表家屬致謝時表示，其父親在離世前因為事蹟被廣為報導，因而受到台糖公司的高度重視，已成為該公司預計專訪的第一位傑出人物，很感謝協助的南投鄉親和出書的潘樵。

黃乾樹的家人為他辦老站長感恩餐會，感謝故鄉協助的親朋好友，家人從各地趕來，藝人「大仁哥」陳柏霖（紅圈處）也到場。（潘樵提供）黃乾樹的家人為他辦老站長感恩餐會，感謝故鄉協助的親朋好友，家人從各地趕來，藝人「大仁哥」陳柏霖（紅圈處）也到場。（潘樵提供）陳柏霖（左2）與潘樵（右2）等人合照。（潘樵提供）陳柏霖（左2）與潘樵（右2）等人合照。（潘樵提供）

「老站長感恩餐會」氣氛溫馨，會中有播放老站長的紀錄片，黃乾樹的家人從各地趕至參加感恩餐會，其中包括黃的外孫「大仁哥」陳柏霖，對外公滿懷感恩和敬意，雖然全場低調，但仍被潘樵等人認出。

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