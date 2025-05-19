靜宜中文系畢展 腦麻生曾華佑創作AI繪本及動畫吸睛

曾華佑創作《小灰灰的美麗旅程》AI繪本及動畫，作品改編自醜小鴨的故事，也是其成長故事的投射。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學中國文學系第7屆畢業展覽「賡」！集結展出學生的學術論文寫作、出版創作、文化創意等作品共35組，內容十分多元。其中，患有腦性麻痺的曾華佑，結合AI，以繪本及動畫呈現《小灰灰的美麗旅程》，媽媽王淑美一路陪伴，鼓勵孩子主動學習、自由發展，往youtuber邁進。

靜宜大學中文系主任邱培超表示，曾華佑同學雖然在先天上有一些辛苦的地方，但就讀中文系，融合了中文系的底蘊及數位AI技術，產出了繪本及動畫等產品，更實踐了靜宜服務利他的精神，跟媽媽一起到補習班、甚至是育幼院，為小朋友說故事，讓人充份看到了中文系不僅僅是有深厚的文學底蘊，而且融合了服務利他的精神，這就是我們希望我們的孩子人利己利，去幫助服務整個社會，這也是靜宜大學教育的宗旨跟目標。

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曾華佑創作的《小灰灰的美麗旅程》，作品改編自醜小鴨的故事，也是其成長故事的投射。媽媽王淑美說，華佑從小因腦性麻痺、行動不便，她就從幼稚園一路陪讀到大學，給予生活上的幫助。雖然華佑在動作上不如其他同學那麼地便利，但從小就訓練使用電腦，就算只用一指神功，也可以發揮得淋漓盡致。

王淑美說，AI的進步造就這些特殊孩子們在成長上一個很大的動力，鼓勵有特殊的家長勇敢走出來，因為「每個孩子都是最棒的寶物及閃爍的星星，每一個人都是獨特的」。

尤其AI日新月異，家長也要吸收新的知識，王淑美會給孩子不同的APP等軟體，讓孩子自行探索、尋找答案，讓孩子主動學習。同樣的作品可能一般孩子可能一兩天就完成，但對華佑來說卻是日積月累，相當不容易。王淑美說，還好台灣現在特教環境非常友善，華佑一路走來受到學校非常大的照顧，很感謝台灣的教育制度，讓特殊的孩子在這麼平等環境中成長。

曾華佑則表示，未來的夢想就是成為一位知名的youtuber，在學期間即成立「樹懶寶寶星夢社」頻道，上傳其創作的各式AI動畫作品，母親節也不忘用動畫祝福媽媽「母親節快樂」，感謝媽媽，表示「你是我世上最可愛也是最棒的媽媽」。

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