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新北考古生活節週六登場 從鳥人爭奪賽、跨國市集到表演一次滿足

2025/05/19 17:55

「2025新北考古生活節」以「山海競技」為主題，集結6國國際團隊，打造全台最大考古嘉年華。（記者羅國嘉攝）「2025新北考古生活節」以「山海競技」為主題，集結6國國際團隊，打造全台最大考古嘉年華。（記者羅國嘉攝）

〔記者羅國嘉／新北報導〕想體驗史前運動魅力、與全球考古迷文化交流？新北市立十三行博物館舉辦的「新北考古生活節」將於24日至25日在博物館登場。以「山海競技」為主題，活動匯聚來自日本、韓國、泰國、越南、土耳其等6國團隊，結合70餘個國際與在地攤位，打造全台規模最大考古嘉年華，從刺激的鳥人爭奪賽、跨國考古市集到表演，讓民眾深入探索史前文化的魅力。

館長羅珮瑄說明，活動主打史前主題互動競賽與文化體驗，包括「鳥人爭奪賽」、摩艾障礙賽、投石器挑戰、紙相撲、以箭投壺、石簇製作與原始射箭體驗等，兼具娛樂與教育，適合親子同樂。攤位涵蓋永續、文創、美食等多元主題。

羅珮瑄表示，此次活動延續博物館赴韓參加「漣川舊石器節」的國際交流成果，成功推廣臺灣史前文化。考古不只是學術，更是串連在地與世界的重要橋樑。活動期間提供免費接駁車，從捷運關渡站、蘆洲站及八里渡船頭發車。更多資訊請見十三行博物館官網（http://www.sshm.ntpc.gov.tw）或臉書粉專（https://www.facebook.com/13hangmuseum）。

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