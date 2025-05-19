安藤忠雄操刀設計台中首座兒童圖書館「童書之森」今彩繪圍籬為動土暖身

〔記者蘇孟娟／台中報導〕日本建築大師安藤忠雄將在台中市秋紅谷旁設計台中市首座兒童圖書館「童書之森」，訂23日舉行動土典禮，台中市府文化局與教育局今日邀逾200名國小學童彩繪建築基地圍籬，增添活潑氛圍，也預告台中市第50座圖書館興建計畫啟動。

文化局指出，「童書之森・台中」兒童圖書館座落於七期秋紅谷旁，是普立茲克獎得主安藤忠雄「童書之森」計畫在台灣打造的第一座的圖書館，也是台中市首座兒童圖書館，市府尋求民間資源認養興建，將耗資約4億打造約240坪的小而美兒童圖書館，市府訂23日舉行動土典禮，預計2026年主體工程完工。

今日包括大同、惠文、惠來國小等逾200名的學童齊揮彩筆，運用安藤忠雄的「青蘋果」理念，將「青春」的青蘋果意象，轉化為創意的書牆、建築、人物，在單調的圖書館建築基地圍籬，彩繪出活潑具童趣的作品。

文化局指出，「童書之森・台中」以森林包覆的橢圓形建築設計，透過環繞式書牆，提供兒童獨特而的閱讀空間，完工後將為台中打造世界級的兒童閱讀新地標。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法