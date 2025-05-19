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歷史建築永安黃家古厝修復3,800萬 待文化部核定補助

2025/05/19 21:20

高市歷史建築永安黃家古厝為傳統左右護龍形制三合院，1930年間由黃柱、黃團父子起造，屋齡至今近百年。（記者蘇福男攝）高市歷史建築永安黃家古厝為傳統左右護龍形制三合院，1930年間由黃柱、黃團父子起造，屋齡至今近百年。（記者蘇福男攝）

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市歷史建築永安黃家古厝因漏水危及建築本體，文化部補助經費加蓋鐵皮屋頂進行初步防護，高市文化局確認古厝修繕和彩繪修復工程總經費約3,800萬元，黃家後代確認將負擔部分經費，待文化部核定補助額度，修復工程將可啟動。

黃家古厝為傳統左右護龍形制的三合院，1930年間由黃柱、黃團父子起造，內外院埕與磚埕式樣完整，正身面寬五開間，穿斗式屋構，正廳門額上有泥塑「紫雲」，樸實盎然。

國寶級彩繪大師潘春源當年為永安黃厝繪製「楊震卻金」（左）、「精忠報國」（右）等8幅畫作。（記者蘇福男攝）國寶級彩繪大師潘春源當年為永安黃厝繪製「楊震卻金」（左）、「精忠報國」（右）等8幅畫作。（記者蘇福男攝）

當年黃團大手筆邀請國寶級彩繪大師潘春源為黃厝作畫，廳堂左右兩側牆上總共繪有「蘇武牧羊」、「楊震卻金」、「精忠報國」、「麻姑獻壽」、「孝感動天」、「福星拱照」、「東籬春色」、「奇品異香」象徵忠孝節義及吉祥寓意等8幅畫作，廳堂另有楷書、隸書、草書及行書撰寫的4幅家訓。

黃家後代黃鶯表示，祖厝許多建材當年從中國運抵台灣興建，見證台灣人遷移的歷史，由於古厝彩繪畫作年久褪色斑駁，1962年黃家變賣2甲魚塭地全面翻修，特地禮聘潘春源的兒子潘麗水出馬修復，歷時8個月完成，從畫作落款看得到這段父子相承的痕跡，如今成為永安重要文化資產。

2020年古厝廳堂出現漏水狀況，嚴重危及建築本體，黃家人也擔心損及潘春源、潘麗水作品真跡，因此向立委邱志偉陳情，邱志偉協助爭取文化部經費緊急搶修，加蓋鐵皮屋頂進行初步防護，之後獲文化部210萬元經費補助，展開修復工程規劃設計。

高市文化局完成研究及規劃設計後，確認黃家古厝修繕、彩繪修復工程總經費為3800萬元，將待文化部核定補助經費後，修復工程將啟動。

邱志偉表示，文資建築的修復嚴謹，在完成調查及規畫設計後，最後一關就是要進行修復工程，也是經費最龐大的一關，文化部文資局為文資建築主管機關，應當要加速核定經費，讓工程可盡速啟動，黃家古厝完成修復後，將能延長保存時間，且具有觀光效益，他將要求文化部經費盡速到位，讓工程可加速推動。

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