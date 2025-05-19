嘉市道爺圳環境再造竣工 文學步道匯集嘉義詩人作品

市府工務處結合文化局資源，打造道將圳文學步道，為歷史悠久的道爺圳注入新生命。（嘉義市政府提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義道爺圳距今有300年歷史，嘉義市政府投入3,560萬元，歷時3年、分2階段施工改造，今舉辦竣工典禮，還匯集嘉義詩人作品，以書法墨筆打造「道將圳文學步道」，為嘉義市再添文化地景新亮點。

嘉義市長黃敏惠今出席竣工典禮致詞說，道爺圳是嘉南平原重要水利設施之一，見證嘉義市農業與交通發展，隨時代變遷，道爺圳不再肩負灌溉重任，甚至有景觀雜亂、水岸環境簡陋等問題。

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嘉義市道爺圳上游景觀環境再造工程竣工，融入嘉義詩人作品，打造新的文化地景。（嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，前年糯米橋整建完成後，市府持續向上推進整治工程，分2階段辦理「嘉義市道爺圳上游景觀環境改善工程」，第二期工程多數由市府自籌經費完成，還請中研院院士李豐楙擔任文學步道策展總監，將嘉義本地詩人作品重新整理匯集，由書法家余碧珠以墨筆呈現，雕刻在步道沿線詩牆與竹簡，此次再造不只讓水道與景觀重新連結，更延續為兼具治水、美學與文化意涵的水岸廊道。

嘉義市道爺圳上游景觀環境再造竣工，水岸環境煥然一新。（嘉義市政府提供）

市府工務處長蘇文崎表示，此工程源自於嘉義市宣信國小學童2021年發起「糯米橋築夢計畫」，盼改善道爺圳排水及糯米橋周邊環境，市府聽到學童心聲，2022至2023年執行第1階段工程，2024年啟動第二階段工程，包括打造400公尺人行步道串聯糯米古橋、彌陀映月橋、綠映水漾公園，還施作休憩涼亭、跨渠木構橋。

工務處表示，工程還結合文化局資源，打造文學步道，以書法家余碧珠的墨筆，在書法牆及竹簡手札呈現陳啟佑（渡也）、林玉書（林臥雲）、賴雨若、賴時輝、張李德和、李豐楙（李弦）、林央敏、林淇瀁（向陽）等文學家詩詞，為水利設施注入新生命。

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