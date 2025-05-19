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故宮參戰！世壯運「四邊包繩不打洞」被酸爆 故宮1張圖掀網瘋朝聖！

2025/05/19 21:25

世壯運「四邊包繩不打洞）」在網上成為迷因，故宮小編跟時事發文讓網友瘋朝聖。（左翻攝自Threads、右翻攝自「故宮精品」臉書粉專）世壯運「四邊包繩不打洞）」在網上成為迷因，故宮小編跟時事發文讓網友瘋朝聖。（左翻攝自Threads、右翻攝自「故宮精品」臉書粉專）

〔即時新聞／綜合報導〕本月17日登場的世界壯年運動會出包不斷，包括宣傳海報將台北英文「TAIPEI」拼成「TAIIPEI」、志工證姓名亂翻譯、賽制混亂等太多烏龍讓鄉民瘋狂吐槽。其中賽事形象看板被發現印出「四邊包繩不打洞」這不明所以的字樣，意外在網上變成迷因，還有網友玩起打油詩，嘲諷點滿。沒有想到台北故宮也「參戰」，今天在官方粉專貼出一幅北宋名作的數位複製畫，上頭就打印上「四邊包繩不打洞」，讓數千名網友笑瘋。

一張世壯運形象看板中央出現一行「四邊包繩不打洞」字樣的照片，這幾天在網上掀起熱議，大批網友直呼不懂形象看板出現這行字的用意為何，這行字如果是宣傳標語，究竟想要表達什麼也讓人看了霧煞煞。當中有鄉民猜測，可能是主辦的台北市政府留給施工方的備註，中間不知道出了什麼差錯，才會直接印在看板上。

由於世壯運烏龍出包不斷，「四邊包繩不打洞」也順勢成為迷因，甚至還有網友玩起打油詩，「四邊包繩不打洞，十里山路不換肩」、「龍生龍，鳳生鳳，四邊包繩不打洞」、「一龍二鳳三萬安，四邊包繩不打洞」、「四邊包繩不打洞，2028酸宗痛」，狠酸蔣市府脫線。

面對外界批評，北市建管處昨天（18日）還發聲明嚴正澄清，稱該宣傳廣告是民間自行製作，並非官方製作張貼，「針對外界因這次事件而對市府批評，甚至無限上綱，在事實基礎上即為錯誤，現在既然已經澄清，也請外界不要再以訛傳訛，刻意操作。」沒想到該聲明曝光，反倒使輿論批評聲音越來越多。

不料台北故宮竟然也「參戰」玩起迷因來推銷，故宮禮品店官方粉專「故宮精品」今天PO出五代末、北宋初畫家范寬的名作《谿山行旅圖》數位複製畫，畫中印上「四邊包繩不打洞」，逗趣表示「想自己輸出珍藏畫作嗎？故宮精品都幫您準備好了！」隨文附上購買連結。

該貼文曝光吸引數千名網友讚爆，「小編這波操作我只能給讚！」、「不會被查水表嗎？」、「看來小編是個狠人」、「笑死！故宮也是側翼！」、「小編你好壞，但是我好喜歡」、「故宮故宮，妳是可以這樣子的嗎？」、「這篇是平常的10倍流量阿！賺翻了」、「當然不打洞，主辦單位腦袋的洞已經夠大了」、「如果台北市政府叫你刪除文章，你要出聲耶」、「請幫小編加薪」、「怎麼那麼會啦！」

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