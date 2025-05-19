威雙展如何填補Koyo Kouoh驟逝的空缺？ 27日將辦說明會

民眾在Zeitz MOCAA觀看紀念柯沃的回顧影像。（法新社）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕第61屆威尼斯藝術雙年展總策展人科尤・柯沃（Koyo Kouoh，1967-2025）5月10日猝逝，震驚國際藝壇。如同雙年展官方網站的哀悼文所述，她的離世，給當代藝術界留下了巨大的空缺，其實也為即將於2026年5月登場的第61屆威雙留下未知。

原本柯沃預定於明（20）日偕同雙年展大會主席皮耶特蘭傑洛・布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）一起出席記者會，宣告第61屆威尼斯藝術雙年展名稱與主題。最新消息是，大會將於27日中午舉辦說明會，並於同時透過Facebook、X 和 YouTube進行直播。

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科尤・柯沃被譽為非洲大陸當今最具影響力的非裔當代藝術家。（©Mirjam Kluka，Zeitz MOCAA提供）

柯沃出生於喀麥隆，在瑞士長大，曾參與2次德國文件展（documenta 12與13）的策展團隊，並自2019年起擔任擁有非洲最大當代藝術收藏的Zeitz MOCAA首席策展人；2020年獲頒瑞士藝術領域重要的梅雷特・奧本海姆大獎（Grand Prix Meret Oppenheim），被譽為當今最具影響力的非裔當代藝術家，她是威尼斯視覺藝術雙年展史上第2位非裔也是第1位非裔女性策展人。

Zeitz MOCAA已在館內設置了一個紀念專區，供民眾回顧並她為藝術的付出與貢獻致敬。

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