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519白色恐怖記憶日 李遠：殘酷時代中，人是哭不出來的奴隸

2025/05/19 23:05

文化部長李遠在519白色恐怖記憶日典禮後，至人權紀念碑獻上象徵人權與自由的鐵砲百合。（文化部提供）文化部長李遠在519白色恐怖記憶日典禮後，至人權紀念碑獻上象徵人權與自由的鐵砲百合。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕從錄名揭碑儀式、綠島人權藝術季，到今天文化部國家人權博物館接手第一次由官方主辦「519白色恐怖記憶日」，文化部長李遠有感而發，除於典禮致詞時重申「白色恐怖是一個不能遺忘的日子」，會後更於臉書貼文表示，「活在那樣殘酷的時代中，人人都是自我囚禁下的奴隸，想哭都哭不出來。」

李遠說自己在綠島人權藝術季參觀時，見到一個海地藝術家引用了古巴詩人Reinaldo Arenas的詩〈糖廠〉，很被觸動，因此也特別摘錄：「在這裏，在這座糖的地獄，人是哭不出來的奴隸，是不再哀求的奴隸是不會做夢的奴隸，人是被奪去姓名的奴隸，是不被視為人的奴隸，是不存在的奴隸」。

李遠也提到為何在綠島逢大雨時，他婉拒撐傘，「因為我相信這場大雨是許多受難者和他們家屬的眼淚。也包括我那個從來不哭的媽媽。她連從獄中拿到舅舅寫的血書四處奔走都不會哭，就是到處找人拜託。」

李遠表示，做為文化部長也是受難者家屬，「我所能做的就是在我任內努力把轉型正義的工作做好」，期盼讓更多人，更深刻瞭解受難者及家屬所經歷的痛苦及悲傷。

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